Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана

Источник: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Он вспомнил день, когда шел в Верховную раду и попал в гущу событий. «У фонтана была расположена цепь “Беркута”, которая с помповыми ружьями стреляла в людей… Уже через 15 минут было 11 раненных — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — рассказал господин Порошенко. Видео его выступления на своем канале в Youtube опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая.

Ранее председатель Социалистической партии Украины и бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива рассказывал, что Петр Порошенко и действующий мэр Киева Виталий Кличко распивали алкоголь во время событий на Майдане.