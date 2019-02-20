Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично переносил тела погибших во время событий на Майдане. По его словам, активисты постоянно обращались к нему за помощью.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично переносил тела погибших во время событий на Майдане. По его словам, активисты постоянно обращались к нему за помощью.
Он вспомнил день, когда шел в Верховную раду и попал в гущу событий. «У фонтана была расположена цепь “Беркута”, которая с помповыми ружьями стреляла в людей… Уже через 15 минут было 11 раненных — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — рассказал господин Порошенко. Видео его выступления на своем канале в Youtube опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая.
Ранее председатель Социалистической партии Украины и бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива рассказывал, что Петр Порошенко и действующий мэр Киева Виталий Кличко распивали алкоголь во время событий на Майдане.
Напомним, акции протеста в Киеве начались в ноябре 2013 года. В феврале 2014 года в результате столкновений в центре украинской столицы погибли около 80 человек, впоследствии названных «Небесной сотней». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время февральских акций протеста покинул страну. В июне 2014 года президентом Украины был избран бывший министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.
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