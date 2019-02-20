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15:01 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребенка

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Об этом он заявил в среду в послании Федеральному Собранию.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов», — сказал Путин.

По мнению президента, важно, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния.

У нас уже предусмотрены выплаты на первого и второго детей до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребенка семья может получить выплаты из средств маткапитала.
Владимир Путин
президент России

Он добавил, что сумма выплат зависит от размера прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. «От 8 тыс. рублей в Белгородской области до 22 тыс. рублей в Чукотском автономном округе, а в целом по стране это более 11 тыс. рублей в месяц», — сказал президент, отметив, что новая мера позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают такие выплаты.

В конце 2017 года Путин выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них — введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.

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