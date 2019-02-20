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12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Главное

Ключевые тезисы президента.

Источник: AFP 2019
  • Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается, но мириться с этим нельзя. Россия должна добиться восстановления естественного прироста населения в 2023—2024 годах.
  • Больше детей — меньше налогов.
  • С 1 января 2020 года повысят до двух прожиточных минимумов выплаты семьям с детьми.
  • С 1 июля 2020 года повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей.
  • Земельные участки многодетных семей освободят от налога на участки по шесть соток.
  • Правительству и ЦБ последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%.
  • Установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.
  • Освободить застройщиков, которые строят соцобъекты, от НДС, чтобы стимулировать развитие городов и поселков.
  • Сумма налога на землю в России не должна расти выше 10% в год.
  • ЦБ и правоохранительным органам навести порядок на рынке микрокредитования.
  • Ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода.
  • Немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.
  • Правительству и ЦБ разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
  • Снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор», подъемные для врачей составят 1 млн руб., для фельдшеров — 500 тыс. руб.
  • Направить в ближайшие 6 лет порядка 1 трлн руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями.
  • До 2024 года должны быть рекультивированы все проблемные свалки в стране. Навести порядок и избавиться от «мутных» структур в сфере переработки и утилизации мусора.
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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