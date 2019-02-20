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источник:
Коммерсантъ
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Главное
Ключевые тезисы президента.
Источник:
AFP 2019
Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость снижается, но мириться с этим нельзя. Россия должна добиться восстановления естественного прироста населения в 2023—2024 годах.
Больше детей — меньше налогов.
С 1 января 2020 года повысят до двух прожиточных минимумов выплаты семьям с детьми.
С 1 июля 2020 года повысить выплаты семьям с
детьми-инвалидами
до 10 тыс. рублей.
Земельные участки многодетных семей освободят от налога на участки по шесть соток.
Правительству и ЦБ последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%.
Установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.
Освободить застройщиков, которые строят соцобъекты, от НДС, чтобы стимулировать развитие городов и поселков.
Сумма налога на землю в России не должна расти выше 10% в год.
ЦБ и правоохранительным органам навести порядок на рынке микрокредитования.
Ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода.
Немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.
Правительству и ЦБ разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор», подъемные для врачей составят 1 млн руб., для фельдшеров — 500 тыс. руб.
Направить в ближайшие 6 лет порядка 1 трлн руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями.
До 2024 года должны быть рекультивированы все проблемные свалки в стране. Навести порядок и избавиться от «мутных» структур в сфере переработки и утилизации мусора.
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Источники трансляции:
РИА Новости
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