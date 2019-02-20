Путин предложил вернуть «потерянную» пенсионерами социальную доплату

Источник: РИА "Новости"

Причем он поручил сделать пересчет и вернуть доплату тем, кто не получает ее с начала 2019 г.

Сейчас пенсионеры получают доплату в том случае, если их пенсия ниже прожиточного минимума: компенсируется разница между размером пенсии и прожиточным минимумом. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в России сейчас составляет 8846 руб., на уровне регионов действуют собственные лимиты.

Однако если пенсия повышается, то доплата до прожиточного минимума пенсионера снижается на эту сумму, объясняет федеральный чиновник.

А если после индексации пенсия превысила прожиточный минимум, социальная доплата вообще не выплачивается или снижается.

В результате доплаты либо вообще нет, либо она выплачивается не в том размере и люди чувствуют себя обманутыми, заявил Владимир Путин и призвал «немедленно устранить» эту недоработку.