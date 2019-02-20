Путин назвал способности российской молодежи одним из конкурентных преимуществ страны

Источник: РИА "Новости"

«Хочу обратить внимание молодежи: ваш талант, энергия, креативные способности — в числе самых сильных конкурентных преимуществ России. Мы это понимаем и очень ценим», — сказал Путин.

Президент добавил, что для развития способностей и талантов молодых людей в России в настоящее время создана целая система проектов и конкурсов личностного роста.

И чтобы каждый молодой человек, студент, школьник мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «Проектория», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Лидеры России» и многие другие. Владимир Путин президент РФ

Президент призвал российских школьников и студентов активно участвовать в этих проектах.

«Хочу подчеркнуть — все это, обращаюсь опять к молодым людям, все это создается для того, чтобы вы использовали эти возможности, и призываю вас активно и смело пользоваться этим, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин добавил, что рассчитывает на присоединение к подобным проектам российских компаний и деловых сообществ.