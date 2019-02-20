Путин о выходе Вашингтона из ДРСМД: Сателлиты «подхрюкивают» США
Президент сказал, что американским партнерам надо было быть честными в этом вопросе, а не использовать надуманные обвинения.
Президент сказал, что американским партнерам надо было быть честными в этом вопросе, а не использовать надуманные обвинения.
Соединенные Штаты Америки должны были честно обосновать свой выход из ДРСМД, вместо этого они сами нарушают договор, а затем мобилизуют своих «сателлитов», которые американцам «подхрюкивают», заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. «Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать
Он отметил, что с момента заключения договора в 1987 году в мире произошли серьезные изменения: многие страны продолжили развивать ракеты малой и средней дальности, а Россия и США — нет, они добровольно ограничили себя в этом. Как отметил президент, Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем «ищет оправдания и назначает виновных».
Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но
все-такиамериканцам «подхрюкивают» по этому вопросу.
При этом он подчеркнул, что Россия хочет иметь дружеские отношения с США, никому не угрожает и не заинтересована в конфронтации с США. «Россия никому не угрожает. А все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер», — сказал президент. «Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее, тем более с такой глобальной державой как Соединенные Штаты Америки», — заявил он.