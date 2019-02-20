Путин о выходе Вашингтона из ДРСМД: Сателлиты «подхрюкивают» США

Источник: AFP 2019

Соединенные Штаты Америки должны были честно обосновать свой выход из ДРСМД, вместо этого они сами нарушают договор, а затем мобилизуют своих «сателлитов», которые американцам «подхрюкивают», заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. «Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли — все. В открытую, по-честному», — сказал Путин.

Он отметил, что с момента заключения договора в 1987 году в мире произошли серьезные изменения: многие страны продолжили развивать ракеты малой и средней дальности, а Россия и США — нет, они добровольно ограничили себя в этом. Как отметил президент, Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем «ищет оправдания и назначает виновных».

Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам «подхрюкивают» по этому вопросу. Владимир Путин президент РФ