Выплаты, льготы, ипотека: Путин предложил пакет новых мер для поддержки семей
Глава государства призвал обеспечить российским родителям все условия для безбедной жизни.
Глава государства призвал обеспечить российским родителям все условия для безбедной жизни.
Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию озвучил пакет мер, которые власти примут для улучшения демографической ситуации в России. Семьям, по словам Путина, нужно обеспечить условия, для того чтобы рождение детей не означало риска бедности. До двух прожиточных минимумов в России вырастет максимальная планка дохода, при котором назначаются ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка.
«Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета, на второго ребенка — семья может получить выплаты из материнского капитала. Сумма выплат зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе Федерации… В среднем по стране это более 11 тысяч рублей… Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека… Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказал президент. По его словам, тогда право на дополнительные выплаты получат около 70% семей, в которых рождаются первый и второй ребенок.
Доходы российских семей, уверен Путин, безусловно должны расти, но необходимо при этом снижать налоговую нагрузку на семью. «Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налогов», — пояснил он.
«Если в семье трое детей, то
Земельные участки многодетных семей Путин тоже предложил освободить от налога, установив планку на уровне шести соток. «Таким образом полностью вывести
Пособия по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы повысятся с 1 июля с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.
Понимаю, что это немного, но и такая мера станет поддержкой для семьи…
Путин также сообщил, что льготная ипотека со сниженной ставкой не пользуется популярностью у россиян, поскольку ставка субсидируется только первые
Вместе с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, сумма будет 900 тысяч рублей, что составляет во многих регионах существенную часть стоимости квартиры.
В регионах могут быть введены дополнительные меры по поддержке семей, но федеральные льготы должны действовать повсеместно, заметил российский лидер. В начале выступления глава государства сообщил, что пакет мер уже подготовлен и позволит на рубеже 2023−2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения.