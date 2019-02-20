Выплаты, льготы, ипотека: Путин предложил пакет новых мер для поддержки семей

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию озвучил пакет мер, которые власти примут для улучшения демографической ситуации в России. Семьям, по словам Путина, нужно обеспечить условия, для того чтобы рождение детей не означало риска бедности. До двух прожиточных минимумов в России вырастет максимальная планка дохода, при котором назначаются ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка.

Кроме того, родителям предоставят ряд налоговых льгот по принципу «больше детей — меньше налогов» и будут погашать ипотечные кредиты дополнительно на 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.

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«Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета, на второго ребенка — семья может получить выплаты из материнского капитала. Сумма выплат зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе Федерации… В среднем по стране это более 11 тысяч рублей… Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека… Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказал президент. По его словам, тогда право на дополнительные выплаты получат около 70% семей, в которых рождаются первый и второй ребенок.

Доходы российских семей, уверен Путин, безусловно должны расти, но необходимо при этом снижать налоговую нагрузку на семью. «Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налогов», — пояснил он.

Путин предложил дополнительно освободить от налоговой нагрузки многодетные семьи: освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме.

«Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров», — пояснил глава государства.

Земельные участки многодетных семей Путин тоже предложил освободить от налога, установив планку на уровне шести соток. «Таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки», — подчеркнул Путин. Такую же льготу власти предусмотрели для пенсионеров и для россиян предпенсионного возраста.

Пособия по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы повысятся с 1 июля с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

Понимаю, что это немного, но и такая мера станет поддержкой для семьи… Владимир Путин президент РФ

Путин также сообщил, что льготная ипотека со сниженной ставкой не пользуется популярностью у россиян, поскольку ставка субсидируется только первые три-пять лет кредита. «Предлагаю установить срок действия [льготы] на весь срок действия кредита», — заявил президент. По оценкам, программа охватит до 600 тысяч семей, поэтому, как указал Путин, «деньги нужно найти».

При рождении третьего и последующих детей Путин предложил дополнительно погашать ипотечный кредит семьи на 450 тысяч рублей. Эту меру в России, по его словам, нужно запустить задним числом с 1 января 2019 года.

Вместе с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, сумма будет 900 тысяч рублей, что составляет во многих регионах существенную часть стоимости квартиры.