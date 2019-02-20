О чем был майский указ Владимира Путина

Правительству России были даны поручения:

— обеспечить устойчивый естественный рост численности населения РФ;.

— повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);.

— обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан;.

— снизить в два раза уровень бедности;.

— улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно;.

— обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий;.

— обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира;.

— создать в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий.

Правительству также было поручено разработать приоритетные национальные проекты по направлениям:

— демография;.

— здравоохранение;.

— образование;.

— жилье и городская среда;.

— экология;.

— безопасные и качественные автомобильные дороги;.

— производительность труда и поддержка занятости;.

— наука;.

— цифровая экономика;.

— культура;.

— малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;.