Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аргументы и факты. Кастрация кота
Самые доступные внедорожники — что есть на рынке?
12 самых опасных сексуальных поз
«ИП Пирогова»: Подкаминская на съемках самого вкусного сериала
Скуку прочь: оживляем светлые и бежевые стены
В России введут новый ГОСТ Новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии готовит Росавтодор
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото)
Студентка узнала о рождении дочери через три дня после родов
Диетолог рекомендовала россиянам съедать на Масленицу не больше трех блинов в день
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Слуцкий может возглавить «Челси»? О чем пишут в Англии
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
Муж Анны Нетребко похудел на 14 килограммов
Лера Кудрявцева в пиджаке со снежинками разочаровала фанатов
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
Subaru готовит новый кроссовер
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард: фото
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
8Закрытая граница
15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

О чем был майский указ Владимира Путина

7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. О чем говорится в документе — в материале ««КоммерсантЪ».

Правительству России были даны поручения:

— обеспечить устойчивый естественный рост численности населения РФ;.

— повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);.

— обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан;.

— снизить в два раза уровень бедности;.

— улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно;.

— обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий;.

— обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира;.

— создать в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий.

Правительству также было поручено разработать приоритетные национальные проекты по направлениям:

— демография;.

— здравоохранение;.

— образование;.

— жилье и городская среда;.

— экология;.

— безопасные и качественные автомобильные дороги;.

— производительность труда и поддержка занятости;.

— наука;.

— цифровая экономика;.

— культура;.

— малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;.

— международная кооперация и экспорт.

 «Кортеж» арабской сборки
Российские офицеры расплатились за ангольских курсантов
Выплаты, льготы, ипотека: Путин назвал меры для поддержки семей
Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»
Рогозин: SpaceX не сможет превзойти РФ в ракетных двигателях
Заявление на Аршавина поступило в УФСБ Петербурга
Суд признал незаконной комиссию за снятие наличных с кредиток
Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере
Пляж на Бали превратился в свалку после шторма (фото)
Спорт
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»? В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
NASA показало гигантский айсберг размером с Санкт-Петербург Скоро от антарктического ледяного шельфа Брунт отколется 1700 квадратных километров льда.
Авто
Большой внедорожник Kia удивил экспертов расходом топлива Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало данные по реальному расходу топлива Kia Telluride
Кино
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем Звезда фильма «Карнавал» отметила 70-летие в кругу российских знаменитостей
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото) Новый кадр сделал 5-летний Роберт
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь