О чем был майский указ Владимира Путина
7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. О чем говорится в документе — в материале ««КоммерсантЪ».
7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. О чем говорится в документе — в материале ««КоммерсантЪ».
— обеспечить устойчивый естественный рост численности населения РФ;.
— повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);.
— обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан;.
— снизить в два раза уровень бедности;.
— улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно;.
— обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий;.
— обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира;.
— создать в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий.
— демография;.
— здравоохранение;.
— образование;.
— жилье и городская среда;.
— экология;.
— безопасные и качественные автомобильные дороги;.
— производительность труда и поддержка занятости;.
— наука;.
— цифровая экономика;.
— культура;.
— малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;.
— международная кооперация и экспорт.