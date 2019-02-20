Минобороны показало видеокадры полигонного испытания «Посейдона»
На записи показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека.
На записи показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека.
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Российские военные продемонстрировали видеокадры полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон».
На кадрах демонстрируются подготовительные процедуры к запуску и сам пуск аппарата.
На записи виден сам подводный аппарат цилиндрической формы длиной более 10 метров и диаметром около одного метра, похожий на торпеду. Также показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека.
Минобороны ранее опубликовало и компьютерную анимацию, на которой видно, что аппарат способен маневрировать под водой, менять глубину и способен поражать как корабли противника в открытом море, так и пришвартованные на военных базах.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «Посейдон» успешно прошел морские полигонные испытания.
«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата “Посейдон”. Личный состав подводной
По данным открытой печати, считается, что носителями «Посейдонов» могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки «Белгород» проекта 09852 и «Хабаровск» проекта 09851.
В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения «Белгород», строящейся на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.
АПЛ «Белгород» проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, «его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет».
По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.
О создании «Посейдона» президент РФ Владимир Путин объявил в прошлом году. Он рассказал о создании в РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных.
«Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру», — рассказывал Путин.
Позднее в ходе голосования на сайте Минобороны РФ для этой беспилотной системы было выбрано название «Посейдон».