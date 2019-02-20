Минобороны показало видеокадры полигонного испытания «Посейдона»

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Российские военные продемонстрировали видеокадры полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон».

На кадрах демонстрируются подготовительные процедуры к запуску и сам пуск аппарата.

На записи виден сам подводный аппарат цилиндрической формы длиной более 10 метров и диаметром около одного метра, похожий на торпеду. Также показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-133441491&id=456240924&hash=f52cd13058b6fd0a&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Минобороны ранее опубликовало и компьютерную анимацию, на которой видно, что аппарат способен маневрировать под водой, менять глубину и способен поражать как корабли противника в открытом море, так и пришвартованные на военных базах.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-133441491&id=456239935&hash=a2c42450c191a6ef&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «Посейдон» успешно прошел морские полигонные испытания.

«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата “Посейдон”. Личный состав подводной лодки-носителя “Посейдонов” прошел обучение», — заявил министр.

По данным открытой печати, считается, что носителями «Посейдонов» могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки «Белгород» проекта 09852 и «Хабаровск» проекта 09851.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения «Белгород», строящейся на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.

АПЛ «Белгород» проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, «его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет».

По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.

О создании «Посейдона» президент РФ Владимир Путин объявил в прошлом году. Он рассказал о создании в РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных.

«Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру», — рассказывал Путин.