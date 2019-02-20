Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-6 вопросов о кормах для питомцев
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
Как отличить сердечную боль от невралгии
Ирина Понаровская носит «мужской» костюм
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард (фото)
Подозрительное мясо попало в обед школьников в Кургане Следственный комитет по Курганской области и Роспотребнадзор проверит школу
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото)
Студентка узнала о рождении дочери через три дня после родов
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
49-летняя Дженнифер Лопез учится танцам на шесте для новой роли
Слуцкий может возглавить «Челси»? О чем пишут в Англии
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
В Чечне рассказали о состоянии Кадырова
Кадыров заявил о временной нетрудоспособности
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
Subaru готовит новый кроссовер
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард (фото)
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
8Закрытая граница
16:24 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны показало видеокадры полигонного испытания «Посейдона»

На записи показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Российские военные продемонстрировали видеокадры полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон».

На кадрах демонстрируются подготовительные процедуры к запуску и сам пуск аппарата.

На записи виден сам подводный аппарат цилиндрической формы длиной более 10 метров и диаметром около одного метра, похожий на торпеду. Также показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минобороны ранее опубликовало и компьютерную анимацию, на которой видно, что аппарат способен маневрировать под водой, менять глубину и способен поражать как корабли противника в открытом море, так и пришвартованные на военных базах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «Посейдон» успешно прошел морские полигонные испытания.

Новость
Business Insider раскрыл «истинную цель» российских «Посейдонов»

«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата “Посейдон”. Личный состав подводной лодки-носителя “Посейдонов” прошел обучение», — заявил министр.

По данным открытой печати, считается, что носителями «Посейдонов» могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки «Белгород» проекта 09852 и «Хабаровск» проекта 09851.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения «Белгород», строящейся на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.

АПЛ «Белгород» проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, «его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет».

Новость
Секретные военные разработки, случайно преданные огласке

По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.

О создании «Посейдона» президент РФ Владимир Путин объявил в прошлом году. Он рассказал о создании в РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных.

«Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру», — рассказывал Путин.

Позднее в ходе голосования на сайте Минобороны РФ для этой беспилотной системы было выбрано название «Посейдон».

Выплаты, льготы, ипотека: Путин назвал меры для поддержки семей
Рогозин: SpaceX не сможет превзойти РФ в ракетных двигателях
Заявление на Аршавина поступило в УФСБ Петербурга
Суд признал незаконной комиссию за снятие наличных с кредиток
Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере
Пляж на Бали превратился в свалку после шторма (фото)
Спорт
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»? В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
NASA показало гигантский айсберг размером с Санкт-Петербург Скоро от антарктического ледяного шельфа Брунт отколется 1700 квадратных километров льда.
Авто
Большой внедорожник Kia удивил экспертов расходом топлива Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало данные по реальному расходу топлива Kia Telluride
Кино
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем Звезда фильма «Карнавал» отметила 70-летие в кругу российских знаменитостей
Недвижимость
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард
Что происходит на месте, где раньше была Ховринская больница
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото) Новый кадр сделал 5-летний Роберт
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь