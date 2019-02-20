«Людей не обманешь». За что Путин ругал чиновников в послании

Источник: РИА Новости

Но на этот раз Владимир Путин говорил о внутренних проблемах и задачах страны, почти не уделив внимания внешней политике. Не было громких лозунгов, зато прозвучало много конкретики. Правда, как отмечает корреспондент РИА Новости, главную мысль президента общественные деятели и чиновники трактовали по-разному.

Подход к снаряду

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Большие экраны в зале Гостиного двора сбивали с толку: если они установлены, значит, послание будет сопровождаться видеокартинкой. Так было только в прошлом году, когда Владимир Путин зачитал самое долгое послание — выступление, длившееся почти два часа, сопровождалось графикой и видео. Это происходило в Манеже, поскольку ни один зал Кремля не вместил бы такие экраны и столько гостей. На этот раз президент обратился к депутатам также вне привычных исторических интерьеров — в Гостином дворе. Там, где обычно проходят прямые линии.

«Интересно, сколько продлится на этот раз», — гадали журналисты и почему-то ждали нового рекорда. Но ошиблись. Как ошиблись и еще в одном предположении — что основной акцент будет на внешней политике.

Нет, большую часть времени Путин посвятил внутрироссийским темам и лишь под конец высказался по международной тематике, подчеркнув, что не стал бы «тратить время», но пришлось ответить.

Экраны пригодились не для видеороликов о новом вооружении, а всего лишь для цифр и показателей, упоминавшихся президентом. Но пресса наблюдала за всем этим в отдельном помещении, журналистов отгородили от гостей в зале. К политикам и чиновникам их допустили только по окончании речи. Хотя именно с них, чиновников, и начал президент.

«Если кто-то собирался двигаться по накатанной, то нужно сразу уйти», — с ходу предложил Путин, говоря о сложности стоящих перед страной задач. Времени на раскачку, утряску и увязку просто нет.

Я уже слышу: там нельзя, здесь слишком сложно, там не получится. С такими настроениями к снаряду лучше не подходить. Владимир Путин президент РФ

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Он обратился к сидящим в зале, а также ко всем чиновникам в стране: «Людей не обманешь. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка, для людей важно, что сделано, как это улучшает их жизнь, жизнь их семей». И подытожил: «Мы не должны повторять ошибки прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, нужно сейчас менять ситуацию к лучшему».

Больше детей — меньше налогов

Первой же основной задачей Путин обозначил поддержку семей. Численность населения страны снижается, и важно, чтобы рождение детей не воспринималось как материальное бремя. Последовали конкретные предложения: с 1 января 2020 года поднять выплаты на рождение первого и второго ребенка в семьях с низким уровнем доходов, почти в два раза увеличить пособие для семей, где есть дети-инвалиды: «И это немного, но это будет дополнительная мера поддержки». И основное — снизить налоговую нагрузку на семью, в том числе и по земельным участкам.

Принцип простой: больше детей — меньше налог, уточнил Путин.

Глава государства также предложил выделять по 450 тысяч рублей многодетным семьям с ипотекой. В идеале нужно предоставить возможность не только покупать готовое жилье, но и строить собственный дом, на своей земле.

Но демографические проблемы сложно решить, если за чертой бедности в стране — 19 миллионов человек. Причин для бедности много, она давит на человека, и государство должно помогать, подчеркнул Путин. Глава государства предложил предусмотреть ипотечные каникулы — отсрочку по платежам для граждан, оставшихся без доходов: «Нам нужно понимать свою ответственность, но в жизни может случиться все. В этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело и бессмысленно с экономической точки зрения».

Говорил Путин и о медицине. По официальным показателям, ситуация с теми же поликлиниками улучшается, но «человеку не легче от средних цифр». Затронул тему образования, доступности интернета, вопросы культуры.

Однако красной нитью через всю социальную часть послания прошел упрек в адрес чиновников: уважительнее надо к людям, уважительнее.

«Жаркая неприязнь к чиновникам»

Озвучивая цели и предложения, Путин раз за разом подчеркивал: равнодушие или даже пренебрежение со стороны властей к простым людям недопустимо. Чиновники «не должны допускать высокомерного отношения к гражданам — ни в словах, ни в действиях».

Конечно, это очень сложная работа — работа с людьми, каждый день с утра до вечера — сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, надо сопереживать им, знать их заботы и тревоги. Я прошу помнить об этом всегда. Владимир Путин президент РФ

Зал встретил эти слова аплодисментами.

Говоря о том, что бизнес, да и всех вообще людей, нужно «избавить от сбора бессмысленных справок», Путин отметил: «И к чиновникам, глядишь, мало-помалу остынет жаркая неприязнь».

Он вернулся к этой мысли, рассуждая о проблемах с мусорными полигонами, которые «превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов»: «Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан — абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, конечно, но ведь и трудные вопросы обязательно надо решать».

И спросил: «Кстати говоря, тоже интересно, вы как выдавали разрешительную документацию на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками? Кто об этом подумал? А должны были подумать».

По его словам, в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы тридцать крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные.

Президент отметил, что «влиятельные лоббисты» пытаются затормозить принятие закона о квотировании вредных выбросов в атмосферу, но его нужно принять уже в весеннюю сессию. «Так не может продолжаться бесконечно. Не может», — настаивал Путин.

Деньги — под финансовой подушкой

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Президент озвучил ряд инициатив, предполагающих серьезное финансирование государства. Вот только один пример: с 2020-го запускается программа «Земский учитель», по которой педагогам, решившимся на переезд в малые города, единовременно выплатят по миллиону рублей.

Путин заверил: «У нас мощная финансовая подушка безопасности». «Могу вас проинформировать: впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг — как государственный, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора», — пояснил он.

«Обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их там вкладываем. У нас есть задача нарастить до определенного уровня и потом потихоньку-потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию, — продолжил Путин. — Вот сейчас мы начинаем это делать. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиарда рублей».

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Темпы роста экономики России, по ожиданиям главы государства, превысят три процента. Путин уверен: в России есть исторические возможности для усиления бизнеса, в том числе в сфере IT. В качестве успешного сектора он привел в пример сельское хозяйство. И поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой зеленой продукции, заверив, что такой товар «на внешнем рынке пойдет все влет», поскольку «там, за границей, ничего чистого вообще не осталось.

За такое дело «браться страшно»

Говорил Путин и о деловом климате в стране. Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания, преследования, подчеркнул президент. И напомнил: почти половина дел против бизнесменов не доходит до суда, на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается по этой причине, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Это серьезные проблемы для экономики.

Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуации, при которых фигуранты уголовных дел сидят месяцами без допросов.

«Человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызвали? В отпуске был, следователь отвечает. Но как так? У него сидит человек за решеткой, а он в отпуск пошел? И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Вот такого не должно быть. Надо точно с этим разобраться».

Правительство также должно серьезно пересмотреть правовую базу надзорной деятельности, но этого мало, надо пойти на радикальные шаги.

«С 1 января 2021 года прекратим действия всех существующих нормативных актов в сфере контроля, надзора и письма и инструкции», — пообещал президент.

По словам Путина, многие чиновники боятся решать эту проблему. Десятилетиями накапливались бесполезные регламенты, даже сотрудники надзорных ведомств не знают, что там написано, уверен глава государства.

«Ведь там по некоторым направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины, они же десятилетиями накапливались, еще с советских времен многие работают, со “времен очаковских и покорения Крыма”… Но не 2014 год имею в виду, конечно», — уточнил Путин, вызвав смех в зале.

Россия обострения не хочет и никому не угрожает

О внешней политике речь зашла только в самом конце выступления. Президент подчеркнул, что Россия была и будет суверенным государством. Она будет такой, либо ее не будет вовсе, добавил Путин. И перешел к отношениям с США, поскольку «вынужден, просто вынужден» поговорить подробно.

Он признал, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, но США использовали надуманные обвинения в адрес России для выхода из него: «Еще и своих сателлитов мобилизуют. Они аккуратненько, но все-таки американцам “подхрюкивают” по этому вопросу».

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И все же Москва не намерена первой размещать ракеты в Европе. «Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов», — сказал Путин.

Россия, по его словам, не заинтересована в конфронтации, «тем более с такой глобальной страной, как США». Для устойчивого и долгосрочного развития нужен мир, а добиться поставленных целей можно, только объединяя усилия, отметил, завершая выступление президент.

Лишь после этих слов журналистов пустили к гостям. Одни чиновники медленно направлялись к гардеробу, другие постарались как можно быстрее скрыться от камер. Охотно своим мнением делились в основном политики. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, например, так понял главную мысль: «Никто не посмеет силовым методом воздействовать на Россию. У нас есть такое оружие, пусть они подсчитают все это и вовремя откажутся от малейших попыток нападения, если будет угроза».

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«Стоит ли Америке бояться этого?» — тут же уточнил американский журналист. «Быстро переводчика! — скомандовал Жириновский, продолжив: Навсегда забудьте про любые военные действия против России, иначе этих стран не будет, но это я от себя уже говорю».

А вот сенатор Елена Мизулина, например, услышала в послании президента другое. «Важно, что ключевой вопрос — это социальное благополучие людей, — отметила она в разговоре с РИА Новости. — Люди этого хотят. Многие избиратели говорят, что президент хорошо занимается внешней политикой, но хотим, чтобы больший акцент делал на внутреннюю политику. Сегодня это было».