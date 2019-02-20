НАТО усмотрело в послании Путина неприемлемые угрозы

«Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — указывают в НАТО.
В заявлении отмечается, что политика НАТО носит оборонительный характер и североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений. НАТО также подчеркивает отсутствие планов размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.
Российские безосновательные обвинения против системы противоракетной обороны НАТО являются явной попыткой отвлечь внимание от нарушения Москвой ДРСМД, полагают в альянсе.
Там указывают, что системы ПРО «Иджис» в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.
В среду в послании Федеральному собранию Путин, комментируя приостановку участия США в ДРСМД, заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.
«Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов», — предупредил Путин.