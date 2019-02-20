Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-6 вопросов о кормах для питомцев
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Как семьи в Германии избавляются от старых детских вещей (фото)
Завершилась эпоха: ушла из жизни великая актриса
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Слезы, очередь, разбитые мечтыПуховики как культовая вещь из 90-х
Похищенный ребенок нашел родителей спустя 50 лет (фото)
Детям показали вещи из 90-х: реакция бесценна
Женщину-инвалида насиловали, били и ограбили: реакция полиции
«Муж на час» избил и изнасиловал журналистку
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
Стриженова, Захарова и Бледанс посетили вручение бьюти-премии
Леди Гага рассталась с женихом
Депутат предложил подумать о штрафе за грязные носки в плацкарте
Самые доступные внедорожники — что есть на рынке?
Что происходит на месте бывшей Ховринской больницы (фото)
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
10Прощание с Децлом
19:29 (мск), источник: Ведомости

НАТО усмотрело в послании Путина неприемлемые угрозы

В НАТО считают неприемлемыми заявления президента России Владимира Путина о возможности развертывания Россией вооружений, которые могут быть использованы против западных стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление военно-политического блока.

Источник: AFP 2019

«Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — указывают в НАТО.

В заявлении отмечается, что политика НАТО носит оборонительный характер и североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений. НАТО также подчеркивает отсутствие планов размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.

Российские безосновательные обвинения против системы противоракетной обороны НАТО являются явной попыткой отвлечь внимание от нарушения Москвой ДРСМД, полагают в альянсе.

Там указывают, что системы ПРО «Иджис» в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.
Читайте также
Минобороны показало видеокадры полигонного испытания «Посейдона»

В среду в послании Федеральному собранию Путин, комментируя приостановку участия США в ДРСМД, заявил, что в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

«Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов», — предупредил Путин.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Что ЦБ обнаружил в банке «Восточный», из-за которого арестован Майкл Калви
Главное из послания Путина. Что обещал и кому угрожал
Выплаты, льготы, ипотека: Путин назвал меры для поддержки семей
Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»
Неудачная доставка С-400 в Китай обошлась в 11 млрд руб
Заявление на Аршавина поступило в УФСБ Петербурга
В Минобороны Эстонии заявили о «подготовке» страны к войне
Российскую биатлонистку заставят вернуть призовые
Спорт
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»? В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
NASA показало гигантский айсберг размером с Санкт-Петербург Скоро от антарктического ледяного шельфа Брунт отколется 1700 квадратных километров льда.
Авто
Большой внедорожник Kia удивил экспертов расходом топлива Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало данные по реальному расходу топлива Kia Telluride
Кино
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем Звезда фильма «Карнавал» отметила 70-летие в кругу российских знаменитостей
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото) Новый кадр сделал 5-летний Роберт
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь