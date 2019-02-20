Янукович пригрозил Порошенко трибуналом в Гааге
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
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«Власть пойдет на все ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами», — написал
«Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря — суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности», — считает он.
«К сожалению, я зря поверил представителям ЕС, гарантировавших мирное урегулирование ситуации. Но мое решение тогда предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы», — заявил
Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014—2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».