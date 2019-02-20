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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Янукович пригрозил Порошенко трибуналом в Гааге

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в среду с открытым письмом к украинцам, в котором раскритиковал действующие власти страны и пригрозил главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге.

Источник: РИА Новости

Текст письма опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир.

Экс-президент считает, что Порошенко за пять лет президентства поддерживал разжигание ненависти между украинцами, а также посягнул на свободу вероисповедания.

«Власть пойдет на все ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами», — написал экс-президент Украины.

По словам Януковича, действующий глава государства обманывал украинцев, а также иностранных партнеров.

«Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря — суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности», — считает он.

При этом Янукович не снял с себя ответственность за события в 2014 году, а также заявил, что пытался найти мирное решение.

«К сожалению, я зря поверил представителям ЕС, гарантировавших мирное урегулирование ситуации. Но мое решение тогда предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы», — заявил экс-президент.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014—2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Экс-президент и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.

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