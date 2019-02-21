Члены Европарламента усомнились в необходимости антироссийских санкций

Источник: AP 2019

Как заявил «Известиям» замглавы комитета ЕП по отношениям с Россией, чешский депутат Йиржи Машталка, подобные ограничения не способствуют решению проблем и являются лишь попыткой США показать свое влияние. Наладить отношения поможет лишь диалог, к которому Вашингтон пока не расположен.

Неэффективность мер отметил и его коллега по комитету, румынский депутат Каталин Сорин Иван. По его словам, изоляция лишь усугубляет уже имеющиеся разногласия.

По мнению вице-председателя фракции ЕП «Европа наций и свобод», голландского депутата Марселя де Грааффа, санкции являются попыткой Киева привлечь войска НАТО в регион.

Европарламент принял решение ввести новые санкции против России после ситуации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Тогда три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой.