Члены Европарламента усомнились в необходимости антироссийских санкций
Представители Чехии, Румынии и Нидерландов в Европейском парламенте (ЕП) не поддержали новые санкции против России
Представители Чехии, Румынии и Нидерландов в Европейском парламенте (ЕП) не поддержали новые санкции против России
Как заявил «Известиям» замглавы комитета ЕП по отношениям с Россией, чешский депутат Йиржи Машталка, подобные ограничения не способствуют решению проблем и являются лишь попыткой США показать свое влияние. Наладить отношения поможет лишь диалог, к которому Вашингтон пока не расположен.
Неэффективность мер отметил и его коллега по комитету, румынский депутат Каталин Сорин Иван. По его словам, изоляция лишь усугубляет уже имеющиеся разногласия.
По мнению
Европарламент принял решение ввести новые санкции против России после ситуации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Тогда три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой.
В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. ЕП осудил действия России и призвал принять меры в случае, если задержанных украинцев не отпустят на свободу.