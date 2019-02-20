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20 февраля, источник: ТАСС

Трамп: США готовы смягчить санкции в отношении КНДР, но сначала ждут шагов от нее

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять американские санкции с КНДР, но власти этой страны должны первыми пойти на встречу.

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«Санкции США все еще на месте. Я бы хотел снять их, но сначала должен увидеть шаги навстречу с другой стороны», — сказал американский лидер в среду во время выступления перед журналистами в Белом доме.

«Я думаю, что у Северной Кореи очень большой экономический потенциал из-за ее местоположения — вокруг Россия, Китай и Южная Корея. Думаю, что он [Ким Чен Ын] это понимает», — отметил президент США.

«Я не думаю, что это будет последняя наша встреча. У нас очень хорошие отношения», — сказал Трамп о перспективах третьего саммита лидеров.

Ранее Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама с 27 по 28 февраля. Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре.

По итогам саммита лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
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22 января© Ньюстюб
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