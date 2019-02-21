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05:43 (мск), источник: Российская газета

Пенсии предложили передавать по наследству

В четверг, 21 февраля, состоится заседание Госдумы, на котором депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях.

Источник: РИА "Новости"

Инициатива готова к рассмотрению в первом чтении. Депутаты предлагают выработать механизм наследования страховых пенсий. Предполагается, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо лично в виде назначения страховой пенсии, либо наследникам.

Поэтому депутаты и предлагают внести в закон о пенсиях норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым. Для этого они предлагают установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» — ежегодно утверждаемый правительством России возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.

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Авторы инициативы поясняют, что гарантированный период получения страховой пенсии по старости определяется по следующей формуле: ожидаемся продолжительность жизни в стране плюс 5 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться. В Пенсионном фонде России пока воздержались от комментариев по данной теме.

Предложение интересное, но труднореализуемое, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«В принципе наследование пенсионных накоплений широко распространено по всему миру. Однако у нас в стране действует распределительная солидарная пенсионная система, при которой все работающие платят за всех пенсионеров, а накопительная составляющая по факту не работает.

Соответственно, механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, так как придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам, — отмечает Зубец.

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