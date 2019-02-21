Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войну
Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Если Минск не начнет проводить реформы, Белоруссию ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В интервью изданию Liga.net
Кроме того, он призвал Запад активнее помогать Минску.
«Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — заявил Расмуссен.
Россия и Белоруссия — участники Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года. В Кремле неоднократно отмечали, что речи о «каком-то присоединении» Белоруссии к РФ не идет.
10 февраля посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Запад стремится использовать Белоруссию для давления на Россию и «разорвать вековые связи между нашими народами», посеяв недоверие и вражду.
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