Бывший генсек НАТО предрек Белоруссии войну

Источник: AP 2019

В интервью изданию Liga.net экс-глава альянса выразил мнение, что якобы существующей «российской угрозы» можно избежать путем «начала реформ, ведущих к демократии и свободе».

Кроме того, он призвал Запад активнее помогать Минску.

«Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — заявил Расмуссен.

Россия и Белоруссия — участники Союзного государства, договор о создании которого был подписан 8 декабря 1999 года. В Кремле неоднократно отмечали, что речи о «каком-то присоединении» Белоруссии к РФ не идет.

10 февраля посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Запад стремится использовать Белоруссию для давления на Россию и «разорвать вековые связи между нашими народами», посеяв недоверие и вражду.