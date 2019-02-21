В ВМФ рассказали, сколько «Цирконов» можно одновременно выпустить по США

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

Хмыров напомнил, что США разместили в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Он отметил, что эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.

По мнению контр-адмирала, управление этими ракетными комплексами будет осуществляться из центров принятия решений, размещенных на территории Северной Америки. Он полагает, что это мотивировано расчетом на то, что в силу удаленности от РФ в случае ответных действий российских Вооруженных сил эти центры останутся недосягаемыми для оружия большой дальности.

«Количество надводных кораблей и подводных лодок с “Цирконами”, несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, может составить два-три корабля на каждом направлении, имеющих на борту около 40 ракет, то можно не сомневаться, что указанные центры будут гарантированно поражены», — сказал он.