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08:44 (мск), источник: РИА Новости

В ВМФ рассказали, сколько «Цирконов» можно одновременно выпустить по США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ РФ могут сразу выпустить около 40 морских гиперзвуковых ракет «Циркон» по центрам принятия решений ВС США, которые будут гарантированно поражены заявил контр-адмирал в отставке Герой России кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

Хмыров напомнил, что США разместили в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Он отметил, что эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.

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По мнению контр-адмирала, управление этими ракетными комплексами будет осуществляться из центров принятия решений, размещенных на территории Северной Америки. Он полагает, что это мотивировано расчетом на то, что в силу удаленности от РФ в случае ответных действий российских Вооруженных сил эти центры останутся недосягаемыми для оружия большой дальности.

«Количество надводных кораблей и подводных лодок с “Цирконами”, несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, может составить два-три корабля на каждом направлении, имеющих на борту около 40 ракет, то можно не сомневаться, что указанные центры будут гарантированно поражены», — сказал он.

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