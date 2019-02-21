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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Захарова прокомментировала ответ НАТО на послание Путина

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Источник: РИА Новости

Ранее в Североатлантическом альянсе назвали неприемлемыми заявления российского лидера о том, что российские ракеты могут нацелить на страны НАТО, если в Европе разместят американские ракеты.

Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что всё это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплен?
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
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Дипломат напомнила, что президент говорил лишь об ответной мере в случае «агрессивных действий партнеров». Она подчеркнула, что Москва не намерена мириться с расширением Североатлантического альянса, выходом Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), увеличением американского контингента в Европе и непрекращающимся вмешательством Запада во внутренние дела суверенных государств.

«Неприемлемые угрозы»

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обвинил Соединенные Штаты и НАТО в нарушении ДРСМД и предупредил, что если американское ядерное оружие окажется в Европе, то ответ России будет адекватным и ассиметричным.

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Заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет расценил предупреждение Путина как угрозу союзникам НАТО, в связи с чем Казалет назвал слова российского президента «неприемлемыми». Он также добавил, что альянс не хочет новой гонки вооружений.

Также Казалет заявил, что Североатлантический альянс якобы преследует лишь оборонительные цели, а объекты в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон второго февраля приступит к процедуре выхода из договора РСМД. Глава Госдепа Майк Помпео добавил, что «если Москва не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», то соглашение будет расторгнуто.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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