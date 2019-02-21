Захарова прокомментировала ответ НАТО на послание Путина

Источник: РИА Новости

Ранее в Североатлантическом альянсе назвали неприемлемыми заявления российского лидера о том, что российские ракеты могут нацелить на страны НАТО, если в Европе разместят американские ракеты.

Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что всё это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплен? Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Дипломат напомнила, что президент говорил лишь об ответной мере в случае «агрессивных действий партнеров». Она подчеркнула, что Москва не намерена мириться с расширением Североатлантического альянса, выходом Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), увеличением американского контингента в Европе и непрекращающимся вмешательством Запада во внутренние дела суверенных государств.

«Неприемлемые угрозы»

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обвинил Соединенные Штаты и НАТО в нарушении ДРСМД и предупредил, что если американское ядерное оружие окажется в Европе, то ответ России будет адекватным и ассиметричным.

Заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет расценил предупреждение Путина как угрозу союзникам НАТО, в связи с чем Казалет назвал слова российского президента «неприемлемыми». Он также добавил, что альянс не хочет новой гонки вооружений.

Также Казалет заявил, что Североатлантический альянс якобы преследует лишь оборонительные цели, а объекты в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон второго февраля приступит к процедуре выхода из договора РСМД. Глава Госдепа Майк Помпео добавил, что «если Москва не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», то соглашение будет расторгнуто.