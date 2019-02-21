Сенатор Линдси Грэм о выводе войск США из Сирии: «Это тупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал»
Вывод войск США из Сирии — «это тупейшая идея из всех, что я
Вывод войск США из Сирии — «это тупейшая идея из всех, что я
Источники Washington Post утверждают, что разговор между Грэмом и Шэнахэном прошел в кулуарарах Мюнхенской конференции по безопасности.
«Вы правда собираетесь сказать нашим союзникам, что мы полностью выведем войска из Сирии к концу апреля?», — спросил сенатор. «Да, мы получили такое указание [от президента]», — ответил исполняющий обязанности главы Пентагона.
После этого Грэм с использованием нецензурной лексики назвал это решение глупым. Он объяснил, что полный вывод американских войск без
«Что ж, если мы покинем Сирию к 30 апреля, то я теперь ваш противник, а не ваш друг», — заключил Грэм, которого называют одним из сторонников президента США в Конгрессе.
В конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сказал, что американские войска скоро уйдут из Сирии, поскольку почти победили ИГИЛ. В начале февраля газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне написала, что это произойдет до конца апреля. При этом администрация Трампа еще не разработала плана, как защитить курдское ополчение, которое выступало на стороне американцев в ходе конфликта.