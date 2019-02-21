Сенатор Линдси Грэм о выводе войск США из Сирии: «Это тупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал»

Источник: AP 2019

Источники Washington Post утверждают, что разговор между Грэмом и Шэнахэном прошел в кулуарарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вы правда собираетесь сказать нашим союзникам, что мы полностью выведем войска из Сирии к концу апреля?», — спросил сенатор. «Да, мы получили такое указание [от президента]», — ответил исполняющий обязанности главы Пентагона.

После этого Грэм с использованием нецензурной лексики назвал это решение глупым. Он объяснил, что полный вывод американских войск без какого-либо плана представляет сразу несколько угроз международной безопасности.

Во-первых, по мнению Грэма, боевики ИГИЛ могут сразу же вернутся в Сирию. Во-вторых, турецкая армия нападет на американских союзников — курдов. И самое важное, как полагает сенатор, спешный вывод войск из Сирии позволит Ирану усилить позиции в регионе.

«Что ж, если мы покинем Сирию к 30 апреля, то я теперь ваш противник, а не ваш друг», — заключил Грэм, которого называют одним из сторонников президента США в Конгрессе.