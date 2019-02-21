Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка уже год ждет свою погибшую подругу-собаку (фото)
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл
Альбина Джанабаева показала, как носить красный кожаный берет
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Слезы, очередь, разбитые мечтыПуховики как культовая вещь из 90-х
Ксения Бородина нарядила дочек в одинаковую одежду
Фото невесты с дочкой в слинге у алтаря растрогали сеть
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
49-летняя Дженнифер Лопез учится танцам на шесте для новой роли
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
Жена Кокорина сделала признание о нем
Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард (фото)
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
11:55 (мск), источник: RTVi

Сенатор Линдси Грэм о выводе войск США из Сирии: «Это тупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал»

Вывод войск США из Сирии — «это тупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал». Таким мнением сенатор-республиканец Линдси Грэм поделился с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнахэном.

Источник: AP 2019

Источники Washington Post утверждают, что разговор между Грэмом и Шэнахэном прошел в кулуарарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вы правда собираетесь сказать нашим союзникам, что мы полностью выведем войска из Сирии к концу апреля?», — спросил сенатор. «Да, мы получили такое указание [от президента]», — ответил исполняющий обязанности главы Пентагона.

После этого Грэм с использованием нецензурной лексики назвал это решение глупым. Он объяснил, что полный вывод американских войск без какого-либо плана представляет сразу несколько угроз международной безопасности.

Во-первых, по мнению Грэма, боевики ИГИЛ могут сразу же вернутся в Сирию. Во-вторых, турецкая армия нападет на американских союзников — курдов. И самое важное, как полагает сенатор, спешный вывод войск из Сирии позволит Ирану усилить позиции в регионе.

«Что ж, если мы покинем Сирию к 30 апреля, то я теперь ваш противник, а не ваш друг», — заключил Грэм, которого называют одним из сторонников президента США в Конгрессе.

В конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сказал, что американские войска скоро уйдут из Сирии, поскольку почти победили ИГИЛ. В начале февраля газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне написала, что это произойдет до конца апреля. При этом администрация Трампа еще не разработала плана, как защитить курдское ополчение, которое выступало на стороне американцев в ходе конфликта.

Следите за развитием темы Вывод войск США из Сирии
 В Британии курьера Amazon признали виновным в краже щенка у клиента
Что показали на презентации Samsung: складной смартфон, обновленный флагман и поддержка 5G
Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
В России появилась вторая женщина-миллиардер
СМИ узнали выявленную ФСБ схему хищения газа в деле Арашуковых
Полицейские устроили гонку с девочкой на розовом велосипеде
В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны
Роналду во время матча ответил на кричалки про неуплату налогов
Спорт
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл Поклонники пришли к единому мнению, увидев подарки, которая получила герцогиня во время бэби-шауэра
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь