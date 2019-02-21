«Северный поток» не блокируют, но подчиняться новым требованиям ЕС придется
Евросоюз предварительно утвердил поправки к Газовой директиве, которые устанавливают новые требования к газопроводам, но о блокировке проекта речи
Евросоюз предварительно утвердил поправки к Газовой директиве, которые устанавливают новые требования к газопроводам, но о блокировке проекта речи
Европейский союз предварительно утвердил поправки к Газовой директиве, влияющей на «Северный поток — 2». Об этом сообщила
Речь идет о компромиссном варианте поправок, которые позволят не блокировать поток. Однако директива содержит ужесточение требований к новому проекту «Газпрома» и его европейских партнеров. В то же время поправки к Газовой директиве Евросоюза лишат противников российского проекта «Северный поток — 2» возможности отменить его строительство.
О достигнутом компромиссе стало известно в начале февраля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что европейские страны достигли соглашения по вопросу, как регулировать российский газопровод «Северный поток — 2». Подробностей она не раскрыла.
Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали компромиссный вариант поправок к Газовой директиве 13 февраля. Уже тогда стало понятно, что проект заблокированным быть не может: его поддерживает Германия, комментирует ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ, гендиректор компании «Инфотэк-терминал» Рустам Танкаев.
Рустам Танкаев, гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России: «У меня осталось
В момент пикового потребления Еврокомиссия будет вынуждена отказаться от ограничений, наложенных на «Северный поток» или на продолжающие его газопроводы. В результате проект выйдет на полную мощность, только не сразу. Это, конечно, не очень хорошо, но это лучше того, что могло бы быть, если бы никакой поправки принято не было.
Теперь документ с новыми поправками, влияющими на деятельность трубопровода «Северный поток — 2», должны одобрить на уровне министров стран ЕС, а также в Европарламенте.