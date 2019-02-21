«Северный поток» не блокируют, но подчиняться новым требованиям ЕС придется

Рустам Танкаев, гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России: «У меня осталось какое-то двойственное впечатление. Сам документ, поскольку он еще не прошел все инстанции, не опубликован. Есть только его изложение. Изложение показывает, что на самом деле не все так радужно и остановить проект «Северный поток — 2» Еврокомиссия не может и не сможет, а вот затруднить его работу — очень даже. Но опыт подсказывает на примере «Северного потока — 1», что эти затруднения, скорее всего, будут временными. Речь идет о том, что «Северный поток — 2» не сможет работать на полную мощность. Но это, как вы понимаете, до первого момента пикового потребления газа в Европе. Если будут очень большие холода или если будет очень большая жара, потребление газа резко подскочит, как это было с «Северным потоком — 1».