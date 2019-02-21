Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Источник: РИА Новости

Документ вносит изменения, направленные на расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточнение порядка ее оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому.

После того, как законопроект прошел первое чтение, в Госдуме прошли большие парламентские слушания, в ходе которых велась работа над проектом при подготовке ко второму чтению совместно с представителями профессионального сообщества. Все поступившие в профильный комитет по охране здоровья поправки были рассмотрены. Как пояснил зампред комитета Леонид Огуль, поправки носили в основном технический и лингвистический характер.

Согласно утвержденной после второго чтения редакции документа, паллиативной медицинской помощью будет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, направленные на избавление от боли и улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их семей. Законом предусматривается передача пациенту медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень этих медицинских изделий будет утвержден дополнительно.

Отдельно в законе также уточняется, что оказанием паллиативной помощи должны будут заниматься медицинские работники, прошедшие обучение по оказанию такой помощи.

«Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую», — сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.