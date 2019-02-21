В Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателей

Источник: РИА "Новости"

«Президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области. Он достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз», — подчеркнул Песков, комментируя послание Путина Федеральному Собранию.

По его словам, «характер и формулировки послания не допускают каких-то трактовок, размывания идей и ориентиров».

На вопрос, будет ли проводиться разбирательство, почему предыдущие поручения Путина на эту тему не были исполнены, Песков ответил: «Здесь ведется не просто единовременное разбирательство, здесь ведется планомерная работа».

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По его словам, «контрольное управление президента работает в постоянном режиме, контролирует ход выполнения поручений главы государства, включая и эту область».

Дело Калви

В Кремле согласны с тем, что слова Путина о том, что «бизнесмены не должны ходить под статьей», согласуются с позицией бизнес-омбудсмена Бориса Титова, заявившего в защиту Майкла Калви о недопустимости заключения под стражу лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

«Безусловно, согласуются. Титов как раз и занимается защитой прав предпринимателей, и очень хорошо выполняет свои функции», — сказал Песков.

Вместе с тем он подчеркнул: «Каждый конкретный случай несет свои особенности, здесь есть определенная позиция, занятая следственными органами».

Песков подчеркнул, что степень виновности Калви может установить только суд:

Только могу повторить, что мы не можем комментировать и никогда не комментируем следственные действия. У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина. Кроме суда никто не может назвать Майкла Калви виновным.

По его словам, также в Кремле уверены, что «следственные действия в отношении Майкла Калви никоим образом не скажутся на инвестиционном климате РФ».

«Российская Федерация была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для зарубежных инвесторов», — подчеркнул Песков.

Арест бизнесмена

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Калви до 13 апреля. На тот же срок 15 февраля были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников: Абгарян, Зюзин, а также партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» — ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Бизнес-омбудсмен Титов заявил 18 февраля, что дело Baring Vostok является корпоративным спором, и арест Калви незаконен. По его словам, использование уголовного давления для решения корпоративного конфликта — ситуация, характерная для многих дел, с которыми работает аппарат бизнес-омбудсмена.

Он отметил, что статья 108 УПК РФ запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности, в том числе и по статье ч.4 ст. 159 УК РФ, которую инкриминируют Калви. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения — домашний арест, залог, подписка о невыезде.

«Я как уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей получил обращение от руководства фонда Baring Vostok, и начинаю разбираться в деле предметно», — добавил Титов.