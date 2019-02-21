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13:49 (мск), источник: Ведомости

Reuters назвал «Роснефть» одним из основных поставщиков топлива в Венесуэлу

После введения США новых санкций против Венесуэлы в конце января основная часть поставок топлива в эту страну приходится на «Роснефть», испанскую Repsol, индийскую Reliance Industries, а также трейдеров Vitol и Trafigura, сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные терминала Refinitiv Eikon о движении танкеров.

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9
фотографий

Венесуэла является страной-нефтеэкспортером. Однако из-за плохого состояния своих НПЗ она вынуждена импортировать бензин и дизельное топливо для АЗС и электростанций, а также нафту для разбавления тяжелой нефти. По данным Reuters, Венесуэла начала платить высокие премии за импорт топлива, и лишь менее десятка продавцов считают санкционный риск при поставках оправданным.

Россия — традиционный политический союзник Венесуэлы, а у Индии и Испании давние торговые связи с Каракасом. Однако даже поставки от этих партнеров обходятся дорого, указывает Reuters.

«Цены, которые они устанавливают, приводят в ужас», — сказал агентству один из топ-менеджеров венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

По его словам, высокие премии отчасти связаны с тем, что отдельные грузы прошли через несколько рук, прежде чем достигнуть венесуэльских портов. Кроме того, при поставках задействована дорогая перевалка с судна на судно.

Трейдер, участвовавший в одной из сделок, рассказал, что судовладельцы теперь взимают сбор в размере до 50 центов за баррель при поставках в Венесуэлу по сравнению с 15−20 центами до санкций.
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В 2018 г. основная часть венесуэльского импорта нефтепродуктов приходилась на США, а основными поставщиками были американская «дочка» PDVSA — Citgo Petroleum и американское подразделение индийской Reliance. Санкции США не блокируют поставки топлива в адрес PDVSA, сохраняя возможность для граждан США участвовать в своповых операциях и безналичных сделках с компанией до 28 апреля. Однако несмотря на это с конца января импорт нефтепродуктов в Венесуэлу резко сократился. Дефицит поставок усилился в нескольких регионах Венесуэлы, в том числе на юге страны. Однако пока Венесуэле удается избегать полномасштабного топливного кризиса, отмечает агентство.

Как указывает Reuters, Vitol и Trafigura доставляют топливо из российских портов Усть-Луга и Тамань на остров Аруба в Карибском море, где у Citgo есть нефтяной терминал. Vitol поставляет 30 000 т произведенного «Роснефтью» дизтоплива судном Orient Challenge, а Trafigura зафрахтовала судно Elandra Fjord для транспортировки 37 000 т бензина, произведенного «Сургутнефтегазом». Роснефть также везет 60 000 т нафты c Кипра, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

Фоторепортаж
Ситуация в Венесуэле

Источники Reuters говорят, что недавно в Венесуэлу приезжали на переговоры топ-менеджеры «Роснефти». Российская госкомпания является одним из основных кредиторов PDVSA, а также участвует в нефтяных проектах в боливарианской республике.

PDVSA, «Роснефть» и Reliance не ответили на запросы агентства. «Сургутнефтегаз» и Trafigura отказались от комментариев. Vitol и Repsol подчеркнули, что в полной мере соблюдают законодательство и санкции.

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