Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аргументы и факты. Кастрация кота
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Алла Пугачева с дочкой отправились за подарками к 23 Февраля
Мальчик, ночевавший в лесу, обвинил мать в попытке убийства
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл
Алла Пугачева с дочкой отправились за подарками к 23 Февраля
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Культовое фото, сделанное за несколько часов до убийства певца
14-летняя девочка — одна из влиятельнейших в мире
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард: фото
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума будет публиковать позорные высказывания и инициативы депутатов

На сайте Госдумы появится новый раздел, в котором будут публиковаться заявления и инициативы депутатов, позорящие их фракции и нижнюю палату парламента в целом. О необходимости дисциплинировать депутатов на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Это, с одной стороны, дисциплинирует и, если хотите, подтолкнет к тому, чтобы больше думали прежде, чем делали заявления, было больше политической культуры, самообразования», — цитирует Володина «Интерфакс». Таким образом Госдума открыто будет заявлять о том, что не согласна с теми или иными высказываниями и инициативами парламентариев, считает он.

Перед тем, как публиковать слова депутата на сайте, руководство нижней палаты парламента будет проводить консультации с фракциями. «Здесь не должно быть бюрократии или какой-то линейности в этом вопросе. Хорошо все-таки, чтобы фракция давала оценку, и в основе лежало ее решение», — отметил Володин.

С другой стороны, считает председатель Госдумы, площадка позволит защитить тех депутатов, которые пострадали от «фейковых новостей» и перевирания их слов в СМИ.

Если глупость совершил — пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Он подчеркнул, что сомнительные заявления никогда не делают лидеры политических фракций. По его мнению, этим грешат только ряд депутатов, в основном, избранных по партийным спискам.

Читайте также

 Forbes назвал вторую в России женщину-миллиардера
Российские офицеры расплатились за ангольских курсантов
Кремль сообщил о недовольстве Путина работой по его поручениям
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Пассажир лучшей авиакомпании обнаружил скрытую камеру в самолете
В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны
Роналду во время матча ответил на кричалки про неуплату налогов
Спорт
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл Поклонники пришли к единому мнению, увидев подарки, которые получила герцогиня во время бэби-шауэра.
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь