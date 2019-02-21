Госдума будет публиковать позорные высказывания и инициативы депутатов

«Это, с одной стороны, дисциплинирует и, если хотите, подтолкнет к тому, чтобы больше думали прежде, чем делали заявления, было больше политической культуры, самообразования», — цитирует Володина «Интерфакс». Таким образом Госдума открыто будет заявлять о том, что не согласна с теми или иными высказываниями и инициативами парламентариев, считает он.
Перед тем, как публиковать слова депутата на сайте, руководство нижней палаты парламента будет проводить консультации с фракциями. «Здесь не должно быть бюрократии или какой-то линейности в этом вопросе. Хорошо все-таки, чтобы фракция давала оценку, и в основе лежало ее решение», — отметил Володин.
С другой стороны, считает председатель Госдумы, площадка позволит защитить тех депутатов, которые пострадали от «фейковых новостей» и перевирания их слов в СМИ.
Если глупость совершил — пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег.
Вячеслав Володинпредседатель Госдумы
Он подчеркнул, что сомнительные заявления никогда не делают лидеры политических фракций. По его мнению, этим грешат только ряд депутатов, в основном, избранных по партийным спискам.