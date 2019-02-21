Госдума будет публиковать позорные высказывания и инициативы депутатов

Источник: РИА "Новости"

«Это, с одной стороны, дисциплинирует и, если хотите, подтолкнет к тому, чтобы больше думали прежде, чем делали заявления, было больше политической культуры, самообразования», — цитирует Володина «Интерфакс». Таким образом Госдума открыто будет заявлять о том, что не согласна с теми или иными высказываниями и инициативами парламентариев, считает он.

Перед тем, как публиковать слова депутата на сайте, руководство нижней палаты парламента будет проводить консультации с фракциями. «Здесь не должно быть бюрократии или какой-то линейности в этом вопросе. Хорошо все-таки, чтобы фракция давала оценку, и в основе лежало ее решение», — отметил Володин.

С другой стороны, считает председатель Госдумы, площадка позволит защитить тех депутатов, которые пострадали от «фейковых новостей» и перевирания их слов в СМИ.

Если глупость совершил — пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег. Вячеслав Володин председатель Госдумы

Он подчеркнул, что сомнительные заявления никогда не делают лидеры политических фракций. По его мнению, этим грешат только ряд депутатов, в основном, избранных по партийным спискам.