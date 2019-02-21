Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка уже год ждет свою погибшую подругу-собаку (фото)
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Психологи выяснили, какой брак вреден
Завершилась эпоха: ушла из жизни великая актриса
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Фото невесты с дочкой в слинге у алтаря растрогали сеть
Мама превратила кухню в волшебную лабораторию (видео)
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Ляйсан Утяшеву осудили за демонстрацию веснушек на лице
Альбина Джанабаева показала, как носить красный кожаный берет
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард (фото)
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
14:32 (мск), источник: Daily Storm

Госдума приняла в первом чтении закон о наказании лидеров ОПГ

Спикер Госдумы считает, что это позволит правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью.

Госдума 21 февраля единогласно приняла в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми вводится наказание от восьми до 15 лет колонии для руководителей организованных преступных групп. С идеей изменить законодательство ранее выступил Владимир Путин. Президент предложил наказывать всех, кто занял высокое положение в преступном мире.

«Законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира», — прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас это сделать довольно сложно. На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Помимо срока заключения от восьми до 15 лет поправки предполагают штраф до пяти миллионов рублей. Возможность применения к лидерам преступных групп условного наказания исключается. «Законопроектом предлагаются и другие меры, которые усилят ответственность как для главарей, так и для рядовых членов банд. В том числе, до нескольких миллионов увеличиваются штрафы в дополнение к тюремным срокам, а также возрастает минимальный срок заключения за участие в ОПГ», — отметил глава Госдумы.

Читайте также
«Людей не обманешь». За что Путин ругал чиновников в послании

От 12 до 20 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей будет грозить преступным лидерам за участие в так называемых сходках. Закон определяет это понятие как «участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества». В законодательство вводится отдельная часть 1.1 статьи 210 УК РФ. Непосредственно за «организацию, руководство или координацию деятельности преступной группировки» предлагается повысить штраф до пяти миллионов рублей. При этом сроки заключения сохранятся — от 12 до 20 лет.

По другим частям статьи 210 УК РФ поправки увеличивают минимальные сроки — от семи до 10 лет (сейчас от пяти до 10 лет). Кроме того, за участие в преступном сообществе штраф, назначаемый одновременно с тюремным сроком, повышается до трех миллионов рублей (сейчас — 500 тысяч рублей). Если какое-либо вышеуказанное преступление совершено с использованием служебного положения, то штраф составит пять миллионов рублей вместо одного миллиона по действующему сейчас законодательству. Срок лишения свободы сохранится — от 15 до 20 лет.

Совокупное совершение лидером ОПГ ряда преступлений, связанных с руководством деятельностью преступного сообщества, в том числе участием в собрании с этими целями, по действующему закону карается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. В соответствии с предложением президента России, к этому наказанию добавится штраф в сумме до пяти миллионов рублей.

 Минтруд изменит порядок начислений социальных доплат к пенсии
На сайте Госдумы появится раздел с популистскими заявлениями депутатов
Кремль сообщил о недовольстве Путина работой по его поручениям
Госдума будет публиковать позорные инициативы депутатов
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Пассажир лучшей авиакомпании обнаружил скрытую камеру в самолете
В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны
Роналду во время матча ответил на кричалки про неуплату налогов
Спорт
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл Поклонники пришли к единому мнению, увидев подарки, которые получила герцогиня во время бэби-шауэра.
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь