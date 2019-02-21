Госдума приняла в первом чтении закон о наказании лидеров ОПГ

Госдума 21 февраля единогласно приняла в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми вводится наказание от восьми до 15 лет колонии для руководителей организованных преступных групп. С идеей изменить законодательство ранее выступил Владимир Путин. Президент предложил наказывать всех, кто занял высокое положение в преступном мире.

«Законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира», — прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас это сделать довольно сложно. На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Вячеслав Володин председатель Госдумы

Помимо срока заключения от восьми до 15 лет поправки предполагают штраф до пяти миллионов рублей. Возможность применения к лидерам преступных групп условного наказания исключается. «Законопроектом предлагаются и другие меры, которые усилят ответственность как для главарей, так и для рядовых членов банд. В том числе, до нескольких миллионов увеличиваются штрафы в дополнение к тюремным срокам, а также возрастает минимальный срок заключения за участие в ОПГ», — отметил глава Госдумы.

От 12 до 20 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей будет грозить преступным лидерам за участие в так называемых сходках. Закон определяет это понятие как «участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества». В законодательство вводится отдельная часть 1.1 статьи 210 УК РФ. Непосредственно за «организацию, руководство или координацию деятельности преступной группировки» предлагается повысить штраф до пяти миллионов рублей. При этом сроки заключения сохранятся — от 12 до 20 лет.

По другим частям статьи 210 УК РФ поправки увеличивают минимальные сроки — от семи до 10 лет (сейчас от пяти до 10 лет). Кроме того, за участие в преступном сообществе штраф, назначаемый одновременно с тюремным сроком, повышается до трех миллионов рублей (сейчас — 500 тысяч рублей). Если какое-либо вышеуказанное преступление совершено с использованием служебного положения, то штраф составит пять миллионов рублей вместо одного миллиона по действующему сейчас законодательству. Срок лишения свободы сохранится — от 15 до 20 лет.