«В роли заботливого отца отечества»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Как зарубежные СМИ отреагировали на его слова — в подборке «КоммерсантЪ».

Обращаясь к менее благосклонной общественности, которая оказалась в сложном экономическом положении, президент России Владимир Путин использовал свое ежегодное послание для дачи целой массы обещаний социального характера, одновременно усилив угрозы в отношении США.

Господин Путин применил свою обычную внешнеполитическую дубинку в конце выступления, потратив почти все 90 минут на тему улучшения уровня жизни в России.

Пообещав и масло, и ракеты, господин Путин не объяснил, как проблемная российская экономика сможет за все это заплатить.

Как обычно, с его посланиями по внутренним вопросам между Россией, которую он описывал, и реальностью наблюдалось очевидное расхождение.

Жесткий разговор российского президента последовал ближе к концу почти двухчасового ежегодного послания к нации, которое в основном было посвящено экономическому развитию страны. Господин Путин пообещал улучшить жизненный уровень и социальное обеспечение российских граждан в наступившем году. Несмотря на жесткую браваду, речь была сосредоточена на развитии страны. Он подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, за чертой которой находится 19 млн человек из 147 млн населения, имея доход меньше официального уровня прожиточного минимума около $160 в месяц.

Жесткие заявления господина Путина, прозвучавшие в его ежегодном обращении к Федеральному собранию, — это возвращение на уже знакомую территорию. Ровно год назад он воспользовался тем же самым обращением, чтобы сообщить о создании нового поколения шести видов ядерного оружия и в подкрепление своих слов продемонстрировал анимационное видео прямого удара по Флориде. Он тогда пояснил, что новое «непобедимое» оружие наконец-то заставит Запад прислушаться к России.

В нынешнем году — на фоне падающего рейтинга президента — многие ожидали, что тон его выступления будет другим, менее воинственным и более сосредоточенным на насущных проблемах рядовых россиян… Какое-то время господин Путин действительно соответствовал этим ожиданиям. Он начал со слов о том, что его обращение коснется исключительно благосостояния россиян. Он презентовал себя как хранителя и защитника благосостояния народа… Но временами его обращение, казалось, было направлено в какую-то альтернативную реальность. Например, непонятно было, откуда возьмутся деньги на всю эту более человечную социальную систему, особенно учитывая тот факт, что подорванная санкциями экономика страны сейчас в сложном положении.

Упрекая США в возобновлении гонки вооружений, российский президент подробно рассказал о своем арсенале: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Это припев из советской песни, где говорится о победе большевиков над белогвардейцами в период Гражданской войны. Она была написана в 1935 году. Но и сейчас у каждого взрослого россиянина она немедленно всплывает в памяти, когда речь заходит о предупреждении врагу, мол, мы ответим на любое нападение. Такое же предупреждение США сделал в своей речи и Владимир Путин на тот случай, если те предпримут новые попытки гонки вооружений.

15 лет — это в общем-то не какая-то особая годовщина. Но когда глава государства выступает с ежегодной речью 15-й раз, это событие почти равноценно небольшому юбилею. Хотя в нем есть и доля скучной рутины. Это было заметно и в случае с ежегодным обращением к Федеральному собранию президента России Владимира Путина: он отбарабанил свою речь, как многоопытный профессионал, но без особого энтузиазма.

В отличие от прошлого обращения, в этот раз он не мог развлечь слушателей захватывающими компьютерными симуляциями новейшего российского чудо-оружия.

Представители российской политической, экономической элиты, религиозные деятели стоически высидели всю 90-минутную речь, хлопая, как принято, во всех нужных местах.

Как это бывало уже не раз, главным посылом речи Путина стало обещание улучшения социального и экономического положения россиян. Путин играл хорошо известную роль этакого заботливого отца: тут — повышение социальных льгот, там — финансовая помощь…

Обещания Путина разбиваются о реальность — ту самую реальность, за которую он отвечает уже столько лет. Есть определенная ирония в том, что в нынешней речи он напомнил, что уже раньше предупреждал о значительных проблемах в стране, но улучшений пока не видно.

Ритуальные угрозы против Запада не должны вводить в заблуждение относительно того, чем на самом деле является ежегодная речь Владимира Путина к нации: чередой пустых обещаний и демонстрацией слабости. Ни одна из реальных социальных и экономических проблем, которые Путин затронул в своей речи, не нова. И заявления о том, что в ближайшие годы они будут устранены, вы слышите уже не первый год.

Все как всегда — ничего не изменится. Путин позиционирует себя как сильную личность, человека действия и того, кто решит все проблемы, но не хочет нести ответственность за беспорядки и злоупотребления, возникшие в его 20-летнее правление. При этом некоторые из них являются базовыми элементами созданной им властной пирамиды, например, произвол прокуратуры в отношении компаний.

Уже многие годы Путин компенсирует агрессивной внешней политикой неспособность его режима даже не решить, но хотя бы серьезно отнестись к внутренним российским проблемам. Это вызывает беспокойство.

Речь к нации в России позволяет надежно оценить состояние системы власти и управления, если вы можете читать между строк. Три четверти речи Путина были посвящены внутриполитическим и социальным вопросам. Их действительно много и становится все больше. Рост цен, рост налогов, большие потери населения во многих сельских регионах, серьезный экологический ущерб из-за плохо функционирующей системы переработки мусора, — вот лишь несколько примеров того, что беспокоит и тяготит многих людей.

В системе правления, в которой можно призвать к ответственности, Путину можно было бы задать такие вопросы, как «Где он собственно был в последние 19 лет?». Потому что основные темы, о которых он говорит и которые и правда являются проблемами, существуют уже давно. Но президент действует как обычно: он называет проблемы и обращается к своим подчиненным, чтобы они нашли решение.

Вот как работает эта система: эта речь — результат того, что советники Путина в Кремле придумали в последние несколько недель, в качестве реакции на снижающуюся популярность главы государства.

Путин позиционирует себя как своего рода благодетель.

Положительного эффекта, скорее всего, удастся достичь, но в стране мало что получится сделать, потому что в этой системе есть люди, наделенные властью, но нет наделенных ответственностью.

И в следующем году Путин будет снова требовать цифровизации, улучшения образования и здравоохранения. Как и в прошлом году.

Что касается внутренней политики, дела российского президента Путина идут не так хорошо, как раньше. Население ощущает все большее экономическое и политическое давление. В своей речи к нации Путин поэтому попытался разрядить обстановку…

Путин в своей речи сделал то, что он всегда делает при удобном случае: он взял на себя роль заботливого отца отечества, который знает о заботах и нуждах народа, а также и негибкости и придирки чиновников. Каждый раз в своей речи он напоминает политикам и функционерам, что они должны удовлетворять запросы граждан. Народ нельзя обмануть…