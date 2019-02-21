«В роли заботливого отца отечества»
Зарубежные СМИ — о послании Владимира Путина Федеральному собранию.
Зарубежные СМИ — о послании Владимира Путина Федеральному собранию.
20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Как зарубежные СМИ отреагировали на его слова — в подборке «КоммерсантЪ».
Обращаясь к менее благосклонной общественности, которая оказалась в сложном экономическом положении, президент России Владимир Путин использовал свое ежегодное послание для дачи целой массы обещаний социального характера, одновременно усилив угрозы в отношении США.
Господин Путин применил свою обычную внешнеполитическую дубинку в конце выступления, потратив почти все 90 минут на тему улучшения уровня жизни в России.
Как обычно, с его посланиями по внутренним вопросам между Россией, которую он описывал, и реальностью наблюдалось очевидное расхождение.
Жесткий разговор российского президента последовал ближе к концу почти двухчасового ежегодного послания к нации, которое в основном было посвящено экономическому развитию страны. Господин Путин пообещал улучшить жизненный уровень и социальное обеспечение российских граждан в наступившем году. Несмотря на жесткую браваду, речь была сосредоточена на развитии страны. Он подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, за чертой которой находится 19 млн человек из 147 млн населения, имея доход меньше официального уровня прожиточного минимума около $160 в месяц.
Жесткие заявления господина Путина, прозвучавшие в его ежегодном обращении к Федеральному собранию, — это возвращение на уже знакомую территорию. Ровно год назад он воспользовался тем же самым обращением, чтобы сообщить о создании нового поколения шести видов ядерного оружия и в подкрепление своих слов продемонстрировал анимационное видео прямого удара по Флориде. Он тогда пояснил, что новое «непобедимое» оружие
В нынешнем году — на фоне падающего рейтинга президента — многие ожидали, что тон его выступления будет другим, менее воинственным и более сосредоточенным на насущных проблемах рядовых россиян…
Упрекая США в возобновлении гонки вооружений, российский президент подробно рассказал о своем арсенале: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Это припев из советской песни, где говорится о победе большевиков над белогвардейцами в период Гражданской войны. Она была написана в 1935 году. Но и сейчас у каждого взрослого россиянина она немедленно всплывает в памяти, когда речь заходит о предупреждении врагу, мол, мы ответим на любое нападение. Такое же предупреждение США сделал в своей речи и Владимир Путин на тот случай, если те предпримут новые попытки гонки вооружений.
15 лет — это в
Представители российской политической, экономической элиты, религиозные деятели стоически высидели всю 90-минутную речь, хлопая, как принято, во всех нужных местах.
Как это бывало уже не раз, главным посылом речи Путина стало обещание улучшения социального и экономического положения россиян. Путин играл хорошо известную роль этакого заботливого отца: тут — повышение социальных льгот, там — финансовая помощь…
Обещания Путина разбиваются о реальность — ту самую реальность, за которую он отвечает уже столько лет. Есть определенная ирония в том, что в нынешней речи он напомнил, что уже раньше предупреждал о значительных проблемах в стране, но улучшений пока не видно.
Ритуальные угрозы против Запада не должны вводить в заблуждение относительно того, чем на самом деле является ежегодная речь Владимира Путина к нации: чередой пустых обещаний и демонстрацией слабости. Ни одна из реальных социальных и экономических проблем, которые Путин затронул в своей речи, не нова. И заявления о том, что в ближайшие годы они будут устранены, вы слышите уже не первый год.
Все как всегда — ничего не изменится. Путин позиционирует себя как сильную личность, человека действия и того, кто решит все проблемы, но не хочет нести ответственность за беспорядки и злоупотребления, возникшие в его 20-летнее правление. При этом некоторые из них являются базовыми элементами созданной им властной пирамиды, например, произвол прокуратуры в отношении компаний.
Речь к нации в России позволяет надежно оценить состояние системы власти и управления, если вы можете читать между строк. Три четверти речи Путина были посвящены внутриполитическим и социальным вопросам. Их действительно много и становится все больше. Рост цен, рост налогов, большие потери населения во многих сельских регионах, серьезный экологический ущерб
В системе правления, в которой можно призвать к ответственности, Путину можно было бы задать такие вопросы, как «Где он собственно был в последние 19 лет?». Потому что основные темы, о которых он говорит и которые и правда являются проблемами, существуют уже давно. Но президент действует как обычно: он называет проблемы и обращается к своим подчиненным, чтобы они нашли решение.
Вот как работает эта система: эта речь — результат того, что советники Путина в Кремле придумали в последние несколько недель, в качестве реакции на снижающуюся популярность главы государства.
Путин позиционирует себя как своего рода благодетель.
И в следующем году Путин будет снова требовать цифровизации, улучшения образования и здравоохранения. Как и в прошлом году.
Что касается внутренней политики, дела российского президента Путина идут не так хорошо, как раньше. Население ощущает все большее экономическое и политическое давление. В своей речи к нации Путин поэтому попытался разрядить обстановку…
Путин в своей речи сделал то, что он всегда делает при удобном случае: он взял на себя роль заботливого отца отечества, который знает о заботах и нуждах народа, а также и негибкости и придирки чиновников. Каждый раз в своей речи он напоминает политикам и функционерам, что они должны удовлетворять запросы граждан. Народ нельзя обмануть…
Часто это имеет мало общего с реальной жизнью страны и ожиданиями населения от государства… Путин нарисовал картину страны, которая скоро воспарит в новые экономические и социальные сферы. Это абсолютное преувеличение при всем влиянии Москвы,