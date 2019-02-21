Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов «Ночной охотник» из-за высокой цены

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг “Вертолеты России” отказался принимать условия Минобороны», — сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев готовилось к заключению государственного контракта с холдингом «Вертолеты России» о поставке в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ, однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-6384628&id=456240790&hash=3a940bfb862446b2&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил «Интерфаксу», что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации. «На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28», — сказал он.

«Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга “Вертолеты России”, есть возможность провести модернизацию имеющихся “Ночных охотников” с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает комментарием холдинга «Вертолеты России» по поводу решения Минобороны РФ.

Характеристики «Ночного охотника»

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н «Ночной охотник». Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также новое высокоточное оружие, современную систему управления и «стеклянную кабину», в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.

Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский 11 февраля сообщал журналистам, что первая партия модернизированных «Ночных охотников» Ми-28НМ должна была быть передана Минобороны РФ в апреле.

15 февраля 2018 года Богинский сообщил в интервью «Интерфаксу», что модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» проходит государственные совместные испытания.