Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Инцидент перед началом выступления Путина попал на камеру
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Как отличить сердечную боль от невралгии
49-летняя Дженнифер Лопез учится танцам на шесте для новой роли
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото)
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл
На послании Путина случилось ЧП: упал на пол на камеру
Журналисты едва не покалечили Терешкову у Путина
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Жена Кокорина сделала признание о нем
Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
12Самые красивые пейзажные фото года
17:39 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов «Ночной охотник» из-за высокой цены

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Минобороны России решило отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены, сообщили «Интерфаксу» в четверг несколько военных источников.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг “Вертолеты России” отказался принимать условия Минобороны», — сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев готовилось к заключению государственного контракта с холдингом «Вертолеты России» о поставке в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ, однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.

Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил «Интерфаксу», что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации. «На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28», — сказал он.

«Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга “Вертолеты России”, есть возможность провести модернизацию имеющихся “Ночных охотников” с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает комментарием холдинга «Вертолеты России» по поводу решения Минобороны РФ.

Новость
Что не так с российскими вертолетами Ка-52?

Характеристики «Ночного охотника»

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н «Ночной охотник». Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также новое высокоточное оружие, современную систему управления и «стеклянную кабину», в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.

Глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский 11 февраля сообщал журналистам, что первая партия модернизированных «Ночных охотников» Ми-28НМ должна была быть передана Минобороны РФ в апреле.

15 февраля 2018 года Богинский сообщил в интервью «Интерфаксу», что модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» проходит государственные совместные испытания.

Читайте также

Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией
Украина обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Пассажир лучшей авиакомпании обнаружил скрытую камеру в самолете
Собака Загитовой вышла на лед вместе с фигуристкой
Спорт
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото) Пользователи сети решили, что Агата Муцениеце станет мамой в третий раз
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь