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17:18 (мск), источник: РИА Новости

Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда киевские власти могут расторгнуть договор с Россией об Азовском море.

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«Мы сделаем это в обозримой перспективе. Когда после слушаний у нас будет полностью зафиксированная юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции», — заявил министр в интервью порталу «Цензор.нет».

Климкин добавил, что расторжение соглашения не будет панацеей. Он также обвинил Россию в «узурпации прав относительно Керченского пролива» и «ползучей оккупации Азовского моря».

Накануне украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, в ходе которых солдаты десантно-штурмовой бригады занимались боевыми стрельбами. Также на прошлой неделе в Киеве заявили о намерении направить в акваторию моря два десантных корабля «Кентавр».

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Ситуация в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море ухудшилась в начале 2018 года. В марте киевские власти задержали российский траулер «Норд», а капитана судна обвинили в незаконном посещении Крыма. В августе в Херсоне задержали танкер «Механик Погодин». Члены экипажа «Норда» уже вернулись в Россию. В феврале в Крым приехал капитан судна Владимир Гордиенко.

В России действия Киева назвали «морским терроризмом» и усилили пограничный досмотр в подконтрольной части Азовского моря. На Украине заявили о «жесткой политике задержания и осмотра судов». При этом в Киеве подтвердили заявление погрануправления ФСБ России в Крыму, что все проверки проходят в соответствии с международным правом, а российские пограничники не нарушают протоколы при осмотре.

Украинские власти также заявили о своем намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать там военно-морскую базу. Также в регион были передислоцированы два бронекатера типа «Гюрза-М», поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Кореец».

Провокация в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны, а моряки — арестованы.

Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые и руководили операцией. По его словам, инцидент в Черном море связан с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины.

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