Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда киевские власти могут расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда киевские власти могут расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
«Мы сделаем это в обозримой перспективе. Когда после слушаний у нас будет полностью зафиксированная юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции», — заявил министр в интервью порталу «Цензор.нет».
Климкин добавил, что расторжение соглашения не будет панацеей. Он также обвинил Россию в «узурпации прав относительно Керченского пролива» и «ползучей оккупации Азовского моря».
Накануне украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, в ходе которых солдаты
Ситуация с судоходством в Азовском море ухудшилась в начале 2018 года. В марте киевские власти задержали российский траулер «Норд», а капитана судна обвинили в незаконном посещении Крыма. В августе в Херсоне задержали танкер «Механик Погодин». Члены экипажа «Норда» уже вернулись в Россию. В феврале в Крым приехал капитан судна Владимир Гордиенко.
В России действия Киева назвали «морским терроризмом» и усилили пограничный досмотр в подконтрольной части Азовского моря. На Украине заявили о «жесткой политике задержания и осмотра судов». При этом в Киеве подтвердили заявление погрануправления ФСБ России в Крыму, что все проверки проходят в соответствии с международным правом, а российские пограничники не нарушают протоколы при осмотре.
Украинские власти также заявили о своем намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать там
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей,
Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые и руководили операцией. По его словам, инцидент в Черном море связан с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины.
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