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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

«Даже в разгар Холодной войны Москва зарекомендовала себя надежным поставщиком газа»

Немецкий бизнес привел девять аргументов в пользу «Северного потока-2».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), представляющая более 850 компаний-членов, в четверг обнародовала заявление в поддержку строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению предпринимателей, этот проект сделает энергоносители более доступными для европейских потребителей, создаст тысячи новых рабочих мест и позволит сократить выбросы углекислого газа. Аргумент США о том, что «Северный поток-2» поставит Европу в зависимость от России, в ВТП считают ложным.

ВТП представляет интересы немецких компаний в России и российских в Германии и входит в глобальную сеть немецких внешнеторговых палат. В четверг палата выступила в защиту строительства газопровода «Северный поток-2», против которого выступают ряд стран-членов Евросоюза, а также США. В заявлении ВТП сказано, что члены палаты выступают «за планомерное строительство и своевременный ввод газопровода в эксплуатацию». Свою позицию бизнесмены подкрепляют девятью аргументами, «Коммерсантъ» приводит их в сокращенном виде (полная версия будет обнародована на сайте ВТП):

1. Доступность энергоносителей

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Как сказано в заявлении, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию, энергоемким отраслям немецкой промышленности необходимы доступные энергоносители. В этой связи энергетический потенциал газопровода «Северный поток-2» с проектной мощностью в 55 млрд кубометров внесет необходимый вклад, особенно на фоне решения об отказе от атомной энергетики (к 2022 году) и намеченного отказа от угля (к 2038 году).

По оценкам научно-исследовательского института ewi Energy Research & Scenarios, после запуска газопровода «Северный поток-2» снижение оптовых цен на энергоносители в Европе может составить до 16%.

В таком случае европейская металлургическая отрасль сможет сэкономить €1 млрд; положительные эффекты в химической промышленности могут составить до €3 млрд в год.

Согласно прогнозам ewi, ежегодная экономия для стран ЕС с 2020 года может составить десятки миллиардов евро: в зависимости от динамики цен на сжиженный природный газ (СПГ), для стран Евросоюза — до €24 млрд, но не менее €8 млрд.

2. Энергетическая безопасность

Односторонняя зависимость Европы от поставок газа из России, которая часто приводится в качестве аргумента против проекта «Северный поток-2», по мнению членов ВТП, является ложным аргументом, поскольку эта зависимость является взаимной и двухсторонней.

В заявлении сказано, что Евросоюз зависит от поставок российского газа меньше, чем Россия, — от притока валюты благодаря поставкам газа в Европу.

В заявлении ВТП подчеркивается: даже в разгар Холодной войны Москва зарекомендовала себя надежным поставщиком газа в Европу.

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При этом члены палаты напоминают, что гипотетическая приостановка поставок со стороны России может быть компенсирована за счет закупки СПГ. Для этого в ЕС была создана необходимая инфраструктура с СПГ-терминалами для танкеров, суммарная мощность которых превышает 200 млрд кубометров.

3. Вклад в развитие среднего бизнеса

«Северный поток-2» — проект не только европейских и российских концернов. В нем также принимают участие 670 европейских компаний из таких отраслей, как производство строительных материалов, строительство, тяжелая металлургия, транспорт, логистика, инженерные услуги, экологическая экспертиза, а также проектный менеджмент и контроль качества. Примерно 350 из этих компаний, непосредственно задействованных в проекте «Северный поток-2», относятся к среднему бизнесу и, в свою очередь, размещают заказы у локальных поставщиков.

Промышленные предприятия среднего бизнеса в Германии сегодня несут самые высокие издержки на электроэнергию из всех стран ЕС.

«Северный поток-2» даст возможность сократить эти издержки. Помимо этого за последние пять лет крупнейший на сегодняшний день инфраструктурный проект в ЕС позволил создать в Европе 30 тыс. новых рабочих мест.

4. Спрос и дефицит импорта

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Согласно различным прогнозам, годовая потребность стран ЕС в природном газе в перспективе на ближайшие два десятилетия — на фоне сокращения собственных объемов его добычи — составит около 500 млрд кубометров в год. С учетом ожидаемого снижения объемов поставок газа из Нидерландов, Норвегии и североафриканских стран, таких как Ливия и Алжир, может образоваться ежегодный дефицит поставок объемом свыше 100 млрд кубометров. «Северный поток-2» позволит частично восполнить этот дефицит.

5. Поддержка населения

Снижение цен на газ и электроэнергию после реализации проекта «Северный поток-2» ощутят не только компании, но и европейские домохозяйства, а также рядовые потребители. Такие преимущества немецкое население очень ценит.

Согласно опросу по «Северному потоку-2», проведенному институтом изучения общественного мнения Forsa в январе, 73% немцев поддерживают строительство газопровода, и только 16% выступают за отказ от него.

6. Климат и защита окружающей среды

В Германии был запущен процесс отказа от угольной энергогенерации к 2030 году. При переходе с угля на природный газ Европейский союз сможет сократить выбросы двуокиси углерода СО2 по сравнению с 1990 годом на 40%.

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При этом объемы газа, транспортируемые через «Северный поток-2», позволят сократить выбросы СО2 в секторе электроэнергетики ЕС на 160 млн тонн, или 14% от всех суммарных выбросов углекислого газа европейскими производителями электроэнергии.

По сравнению с СПГ магистральный газ имеет значительно меньший углеродный след: сжижение природного газа — энергоемкий процесс, а трансконтинентальные танкерные перевозки СПГ сопряжены со сжиганием мазута и соответствующей нагрузкой на окружающую среду. К тому же в США газ, как правило, добывается с использованием технологий фрекинга, которые в Германии считаются спорными, которые de facto запрещены по причине отрицательного воздействия на грунтовые воды.

7. Правовая определенность

«Северный поток-2» — частно-экономический бизнес-проект, в финансировании которого принимают участие пять западноевропейских концернов (каждый предоставляет по €950 млн):

— немецкие Wintershall и Uniper,

— австрийский OMV,

— британско-нидерландский Royal Dutch Shell,

— французский Engie.

Этим компаниям, как и их многочисленным поставщикам преимущественно среднего бизнеса, необходима уверенность в том, что уже имеющиеся согласования не будут отозваны.

Полагаясь на механизмы правового государства, эти компании уже проинвестировали в проект €6 млрд, наняли персонал, создали или расширили технологическую базу. На проекты, прошедшие предусмотренные законом разрешительные процедуры, в правовых государствах распространяются нормы о защите доверия.

8. Связующее звено в украинском конфликте

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ВТП приветствует позицию немецкого правительства, согласно которой поставки российского газа после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» должны сохраняться и по газопроводу, ведущему через Украину. По мнению членов палаты, это экономически целесообразно, поскольку «Северный поток-2» не может заменить транзит газа через территорию Украины, объем которого в 2017 году превысил 93 млрд кубометров. При этом, как сказано в заявлении, это обосновано и политически, поскольку сотрудничество между Украиной и Россией при сохранении газового транзита способно послужить связующим звеном для постепенного сближения обеих стран.

9. Политический аспект

Немецкие и европейские компании и потребители, по мнению ВТП, не должны становиться заложниками геополитических разногласий.

В вопросах энергоснабжения и энергетической безопасности Германия не должна подчиняться диктату или воздействию других стран, будь то Россия или США.

Соответствующие попытки Вашингтона подрывают трансатлантический союз и снижают доверие немецкого населения, тем более что Соединенные Штаты преследуют собственные экономические интересы с целью поставок на европейский рынок существенно более дорогого американского СПГ.

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Согласно опросу, проводившемуся Forsa в январе 2019 года, только 4% немцев считают, что в контексте борьбы вокруг «Северного потока-2» Вашингтон действительно заботится о благе Европы и Германии.

Девять из десяти опрошенных, напротив, убеждены, что США стремятся продавать свой сжиженный природный газ европейцам.

Ранее ВТП неоднократно выступала против санкций, введенных Евросоюзом в отношении России из-за событий вокруг Крыма и Донбасса, но власти ФРГ к этому мнению не прислушались. Однако в вопросе о целесообразности проекта «Северный поток-2» правительство ФРГ и палата выступают со схожих позиций.

Канцлер Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что этот проект является взаимовыгодным для ЕС и России.

В четверг в поддержу «Северного потока-2» высказался и канцлер Австрии Себастьян Курц, находящийся с визитом в США. После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне он заявил, что его страна заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект «Северный поток-2». «Он (Трамп.— “Ъ”) ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии», — сказал господин Курц в интервью ORF (цитата по «РИА Новости»). «В ЕС наконец есть более или менее согласие по этому проекту, и мы будем дальше продвигать этот проект. У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе», — сообщил Себастьян Курц.

Между тем, как уже сообщал «Ъ», несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии и других стран ЕС, выступающих в поддержку «Северного потока-2», новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома»: газопровод с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Елена Черненко.

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