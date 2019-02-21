«Даже в разгар Холодной войны Москва зарекомендовала себя надежным поставщиком газа»
Немецкий бизнес привел девять аргументов в пользу «Северного потока-2».
Немецкий бизнес привел девять аргументов в пользу «Северного потока-2».
ВТП представляет интересы немецких компаний в России и российских в Германии и входит в глобальную сеть немецких внешнеторговых палат. В четверг палата выступила в защиту строительства газопровода «Северный поток-2», против которого выступают ряд
1. Доступность энергоносителей
Как сказано в заявлении, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию, энергоемким отраслям немецкой промышленности необходимы доступные энергоносители. В этой связи энергетический потенциал газопровода «Северный поток-2» с проектной мощностью в 55 млрд кубометров внесет необходимый вклад, особенно на фоне решения об отказе от атомной энергетики (к 2022 году) и намеченного отказа от угля (к 2038 году).
По оценкам
В таком случае европейская металлургическая отрасль сможет сэкономить €1 млрд; положительные эффекты в химической промышленности могут составить до €3 млрд в год.
2. Энергетическая безопасность
Односторонняя зависимость Европы от поставок газа из России, которая часто приводится в качестве аргумента против проекта «Северный поток-2», по мнению членов ВТП, является ложным аргументом, поскольку эта зависимость является взаимной и двухсторонней.
В заявлении ВТП подчеркивается: даже в разгар Холодной войны Москва зарекомендовала себя надежным поставщиком газа в Европу.
При этом члены палаты напоминают, что гипотетическая приостановка поставок со стороны России может быть компенсирована за счет закупки СПГ. Для этого в ЕС была создана необходимая инфраструктура с
3. Вклад в развитие среднего бизнеса
«Северный поток-2» — проект не только европейских и российских концернов. В нем также принимают участие 670 европейских компаний из таких отраслей, как производство строительных материалов, строительство, тяжелая металлургия, транспорт, логистика, инженерные услуги, экологическая экспертиза, а также проектный менеджмент и контроль качества. Примерно 350 из этих компаний, непосредственно задействованных в проекте «Северный поток-2», относятся к среднему бизнесу и, в свою очередь, размещают заказы у локальных поставщиков.
«Северный поток-2» даст возможность сократить эти издержки. Помимо этого за последние пять лет крупнейший на сегодняшний день инфраструктурный проект в ЕС позволил создать в Европе 30 тыс. новых рабочих мест.
4. Спрос и дефицит импорта
Согласно различным прогнозам, годовая потребность стран ЕС в природном газе в перспективе на ближайшие два десятилетия — на фоне сокращения собственных объемов его добычи — составит около 500 млрд кубометров в год. С учетом ожидаемого снижения объемов поставок газа из Нидерландов, Норвегии и североафриканских стран, таких как Ливия и Алжир, может образоваться ежегодный дефицит поставок объемом свыше 100 млрд кубометров. «Северный поток-2» позволит частично восполнить этот дефицит.
5. Поддержка населения
Снижение цен на газ и электроэнергию после реализации проекта «Северный поток-2» ощутят не только компании, но и европейские домохозяйства, а также рядовые потребители. Такие преимущества немецкое население очень ценит.
6. Климат и защита окружающей среды
В Германии был запущен процесс отказа от угольной энергогенерации к 2030 году. При переходе с угля на природный газ Европейский союз сможет сократить выбросы двуокиси углерода СО2 по сравнению с 1990 годом на 40%.
При этом объемы газа, транспортируемые через «Северный поток-2», позволят сократить выбросы СО2 в секторе электроэнергетики ЕС на 160 млн тонн, или 14% от всех суммарных выбросов углекислого газа европейскими производителями электроэнергии.
По сравнению с СПГ магистральный газ имеет значительно меньший углеродный след: сжижение природного газа — энергоемкий процесс, а трансконтинентальные танкерные перевозки СПГ сопряжены со сжиганием мазута и соответствующей нагрузкой на окружающую среду. К тому же в США газ, как правило, добывается с использованием технологий фрекинга, которые в Германии считаются спорными, которые de facto запрещены по причине отрицательного воздействия на грунтовые воды.
7. Правовая определенность
«Северный поток-2» —
— немецкие Wintershall и Uniper,
— австрийский OMV,
— французский Engie.
Полагаясь на механизмы правового государства, эти компании уже проинвестировали в проект €6 млрд, наняли персонал, создали или расширили технологическую базу. На проекты, прошедшие предусмотренные законом разрешительные процедуры, в правовых государствах распространяются нормы о защите доверия.
8. Связующее звено в украинском конфликте
ВТП приветствует позицию немецкого правительства, согласно которой поставки российского газа после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» должны сохраняться и по газопроводу, ведущему через Украину. По мнению членов палаты, это экономически целесообразно, поскольку «Северный поток-2» не может заменить транзит газа через территорию Украины, объем которого в 2017 году превысил 93 млрд кубометров. При этом, как сказано в заявлении, это обосновано и политически, поскольку сотрудничество между Украиной и Россией при сохранении газового транзита способно послужить связующим звеном для постепенного сближения обеих стран.
9. Политический аспект
Немецкие и европейские компании и потребители, по мнению ВТП, не должны становиться заложниками геополитических разногласий.
Соответствующие попытки Вашингтона подрывают трансатлантический союз и снижают доверие немецкого населения, тем более что Соединенные Штаты преследуют собственные экономические интересы с целью поставок на европейский рынок существенно более дорогого американского СПГ.
Согласно опросу, проводившемуся Forsa в январе 2019 года, только 4% немцев считают, что в контексте борьбы вокруг «Северного потока-2» Вашингтон действительно заботится о благе Европы и Германии.
Девять из десяти опрошенных, напротив, убеждены, что США стремятся продавать свой сжиженный природный газ европейцам.
Ранее ВТП неоднократно выступала против санкций, введенных Евросоюзом в отношении России
В четверг в поддержу «Северного потока-2» высказался и канцлер Австрии Себастьян Курц, находящийся с визитом в США. После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне он заявил, что его страна заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект «Северный поток-2». «Он (Трамп.— “Ъ”) ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии», — сказал господин Курц в интервью ORF (цитата по «РИА Новости»). «В ЕС наконец есть более или менее согласие по этому проекту, и мы будем дальше продвигать этот проект. У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе», — сообщил Себастьян Курц.
Между тем, как уже сообщал «Ъ», несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии и других стран ЕС, выступающих в поддержку «Северного потока-2», новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома»: газопровод с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.
Елена Черненко.