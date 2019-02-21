Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Где деньги?»: Путин ответил моментально на камеру
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
20 продуктов, от которых отказались в разных странах
Бузова вышла на сцену в розовом боди и ботфортах со шнуровкой
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Контрацептивы не помешали британке родить пятерых детей
Сломавшая позвоночник спортсменка станет мамой во второй раз
Авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
Малышева ответила на критику «танца матки»
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Ляйсан Утяшеву осудили за демонстрацию веснушек на лице
Альбина Джанабаева показала, как носить красный кожаный берет
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
12Самые красивые пейзажные фото года
17:14 (мск), источник: Ведомости

СБУ заявила о раскрытии схемы влияния России на выборы президента Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему влияния России на украинские выборы президента, которые пройдут 31 марта. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Источник: Reuters

По данным ведомства, проект предполагал создание в избирательных округах «пирамид». Координатором этой сети СБУ назвала некоего народного депутата Украины, не уточняя, о ком именно идет речь.

В схеме, по данным службы, участвовали россияне, украинцы, а также иностранцы, которые «долгое время работали в России, где осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий».

Деньги на подготовку «пирамиды» начали предоставлять еще до официального старта президентской кампании. Транши поступали в иностранной валюте, они переводились в гривну и «раздавались на местах», отметила СБУ.

К материалам дела приобщено заявление одного из народных депутатов, к которому обращались фальсификаторы, подчеркнуло украинское ведомство.

Читайте также

 Главное из послания Путина. Что обещал и кому угрожал
Владимир Путин снова заступился за бизнес
Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Пассажир лучшей авиакомпании обнаружил скрытую камеру в самолете
Собака Загитовой вышла на лед вместе с фигуристкой
Спорт
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото) Пользователи сети решили, что Агата Муцениеце станет мамой в третий раз
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь