СБУ заявила о раскрытии схемы влияния России на выборы президента Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему влияния России на украинские выборы президента, которые пройдут 31 марта. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему влияния России на украинские выборы президента, которые пройдут 31 марта. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
По данным ведомства, проект предполагал создание в избирательных округах «пирамид». Координатором этой сети СБУ назвала некоего народного депутата Украины, не уточняя, о ком именно идет речь.
В схеме, по данным службы, участвовали россияне, украинцы, а также иностранцы, которые «долгое время работали в России, где осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий».
Деньги на подготовку «пирамиды» начали предоставлять еще до официального старта президентской кампании. Транши поступали в иностранной валюте, они переводились в гривну и «раздавались на местах», отметила СБУ.
К материалам дела приобщено заявление одного из народных депутатов, к которому обращались фальсификаторы, подчеркнуло украинское ведомство.
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