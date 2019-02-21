СБУ заявила о раскрытии схемы влияния России на выборы президента Украины

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По данным ведомства, проект предполагал создание в избирательных округах «пирамид». Координатором этой сети СБУ назвала некоего народного депутата Украины, не уточняя, о ком именно идет речь.

В схеме, по данным службы, участвовали россияне, украинцы, а также иностранцы, которые «долгое время работали в России, где осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий».

Деньги на подготовку «пирамиды» начали предоставлять еще до официального старта президентской кампании. Транши поступали в иностранной валюте, они переводились в гривну и «раздавались на местах», отметила СБУ.

К материалам дела приобщено заявление одного из народных депутатов, к которому обращались фальсификаторы, подчеркнуло украинское ведомство.