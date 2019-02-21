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18:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Киев готовит провокацию с участием НАТО в Керченском проливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина готовит провокацию по прорыву кораблей через Керченский пролив.

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На брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава российского дипведомства рассказал, что украинская сторона приглашает представителей НАТО принять участие в провокации.

Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив.
Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ, цитата по ТАСС

О готовящейся провокации ранее заявляла и украинская сторона. В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сказал в интервью Би-би-си, что украинские военные продолжат попытки пройти через Керченский пролив. При этом он отмечал, что приглашение кораблей стран НАТО присоединиться к акции еще «не получило ответа». Позднее с аналогичным заявлением выступал и украинский президент Петр Порошенко. МИД России тогда предупреждал, что «это абсолютно безответственное заявление может лишь усугубить ситуацию в отношениях между Москвой и Киевом».

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей. Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ, суд в Крыму арестовал их до апреля. Москва считает инцидент провокацией президента Украины Петра Порошенко, желающего повысить свои рейтинги в преддверии президентских выборов.

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20 декабря 2018© Ньюстюб
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