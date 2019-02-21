Лавров: Киев готовит провокацию с участием НАТО в Керченском проливе

Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив.

О готовящейся провокации ранее заявляла и украинская сторона. В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сказал в интервью Би-би-си, что украинские военные продолжат попытки пройти через Керченский пролив. При этом он отмечал, что приглашение кораблей стран НАТО присоединиться к акции еще «не получило ответа». Позднее с аналогичным заявлением выступал и украинский президент Петр Порошенко. МИД России тогда предупреждал, что «это абсолютно безответственное заявление может лишь усугубить ситуацию в отношениях между Москвой и Киевом».