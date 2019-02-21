Лавров: Киев готовит провокацию с участием НАТО в Керченском проливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина готовит провокацию по прорыву кораблей через Керченский пролив.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина готовит провокацию по прорыву кораблей через Керченский пролив.
На брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава российского дипведомства рассказал, что украинская сторона приглашает представителей НАТО принять участие в провокации.
Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив.
О готовящейся провокации ранее заявляла и украинская сторона. В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сказал в интервью
Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей. Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ, суд в Крыму арестовал их до апреля. Москва считает инцидент провокацией президента Украины Петра Порошенко, желающего повысить свои рейтинги в преддверии президентских выборов.
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