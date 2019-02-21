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18:39 (мск), источник: Rambler.ru

Жириновский предложил вернуть для россиян выездные визы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил возродить в России институт выездных виз.

Источник: РИА "Новости"

По мнению политика, выездные визы помогут предотвратить бегство капитала за границу.

«Зачем отменили выездные визы? ЦБ назначает санации банку и отбирает лицензию, банкир сбегает с деньгами. Что в этом толку? Вы закрываете банк, а вывоз денег производится куда? <…> Пусть объявляют в учреждениях о том, что мы приступаем к санации — выезд запрещен. Я вообще ввел бы выездную визу. Если у тебя нет визы — не пропустят за границу», — передает слова Жириновского агентство «Москва».

Политик также предложил ввести жесткие меры, чтобы остановить бегство капитала и коррупцию.

По мнению Жириновского, коррупционный механизм, «чтобы вывезти из страны все, что можно», был заложен еще в конце 1980-х, при Горбачеве, а британские и американские банки «с удовольствием» становятся конечными звеньями этой цепи.

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