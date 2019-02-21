Жириновский предложил вернуть для россиян выездные визы

«Зачем отменили выездные визы? ЦБ назначает санации банку и отбирает лицензию, банкир сбегает с деньгами. Что в этом толку? Вы закрываете банк, а вывоз денег производится куда? <…> Пусть объявляют в учреждениях о том, что мы приступаем к санации — выезд запрещен. Я вообще ввел бы выездную визу. Если у тебя нет визы — не пропустят за границу», — передает слова Жириновского агентство «Москва».