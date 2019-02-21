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18:19 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Эксперт: Послание президента обозначило контуры нового общественного договора

Значимые для общества вопросы необходимо обсуждать «в формате треугольника «население — власть — бизнес», отмечает политолог Виктор Потуремский, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию. Также важен тезис президента о необходимости переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта, считает эксперт.

Источник: AFP 2019

«Когда мы проводим исследования, то зачастую фиксируем мнение населения: региональная власть не способна в одиночку решить экологические проблемы. А ведь для таких регионов, как, например, Красноярский край или Челябинская область вопросы экологической безопасности оказываются первостепенными для граждан», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Поэтому крайне важно то, что в послании президента Федеральному собранию, которое многие эксперты охарактеризовали как послание социальное, большой блок был посвящен именно проблематике окружающей среды, отметил эксперт.

Задача вывести 12 городов из зоны экологического бедствия и в конце концов оставить потомкам страну в экологически благополучном состоянии — это очень важная задача, которая стоит перед властью.
Виктор Потуремский 
эксперт

Напомним, что в эту дюжину наиболее экологически неблагополучных городов входят: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита.

Напомним, что президент в своем послании напомнил о наиболее болезненной с экологической точки зрения проблеме — ситуации с несанкционированными свалками и вообще, с утилизацией твердых коммунальных отходах. Глава государства напомнил о начатой «мусорной реформе», а также попросил Общероссийский народный фронт «обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов».

Также Владимир Путин заявил о необходимости «переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта».

И это, отметим, лишь малая часть экологических тезисов в социальном блоке послания — который, как единодушно признано, был самым объемным в обращении президента.

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Экологические проблемы, как и другие общественно значимые вопросы, необходимо обсуждать «в формате треугольника «население — власть — бизнес», отмечает Виктор Потуремский. «Из послания следует: верховная власть стоит на стороне граждан, которые, что называется, не хотят дышать таким воздухом, которым они дышат. Важен тезис президента о том, что социальные обязательства, рабочие места и т. д. не должны служить оправданием тяжелой экологической ситуации», — подчеркнул эксперт.

В целом, после пенсионной реформы, состояние общества можно было охарактеризовать как состояние поиска нового общественного договора, отмечает Потуремский. «В этом смысле, как мне кажется, во время послания были обозначены достаточно точно контуры нового общественного договора, договора о взаимоотношениях общества и государства», — подчеркивает эксперт. Поэтому «социальная часть послания имеет столь важное значение», указывает собеседник: ответом на общественный запрос становится адресная помощь государства многодетным семьям и в целом гражданам, которые в такой помощи нуждаются.

Выступление Потуремского прозвучало на заседании клуба «Экспертный взгляд», проведенного в четверг Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с газетой ВЗГЛЯД.

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