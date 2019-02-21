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20:34 (мск), источник: Интерфакс

Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг о закрытии границы с Бразилией.

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По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений.

Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов — Арубой, Бонайре и Кюрасао.

Эти меры связаны с планами венесуэльской оппозиции обеспечить поставки в страну гуманитарной помощи. Она складирована в центрах приема на территории колумбийского города Кукуты, бразильской Рораймы и острова Кюрасао.

Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в автомотокараване сейчас направляется на границу с Колумбией. Ранее он заявлял, что датой начала поставок гуманитарной помощи объявлено 23 февраля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поставок американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.

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