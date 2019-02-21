Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг о закрытии границы с Бразилией.
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в четверг о закрытии границы с Бразилией.
По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений.
Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов — Арубой, Бонайре и Кюрасао.
Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в автомотокараване сейчас направляется на границу с Колумбией. Ранее он заявлял, что датой начала поставок гуманитарной помощи объявлено 23 февраля.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поставок американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.