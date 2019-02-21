Правительство ограничило госзакупки иностранной спецтехники

Источник: Reuters

Кроме отечественных концернов доступ к госзакупкам по лизингу сохраняется для иностранных участников, подписавших специнвестконтракт.

Как сообщал «Ъ» 3 октября, это должно защитить внутренний рынок и поддержать российских машиностроителей, мощности которых сейчас загружены не более чем на 60%, а также способствовать развитию экономики.

Заместитель главы ассоциации «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей) Вячеслав Пронин говорит, что изменения в целом правильные, но считает, что есть необходимость ограничить также закупки на предоставление услуг сторонними подрядчиками, использующими иностранную технику.