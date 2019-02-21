Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-6 вопросов о кормах для питомцев
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Сломавшая позвоночник спортсменка станет мамой во второй раз
Ляйсан Утяшеву осудили за демонстрацию веснушек на лице
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Контрацептивы не помешали британке родить пятерых детей
Сломавшая позвоночник спортсменка станет мамой во второй раз
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
Медведева лидирует после короткой программы в финале КР
Россияне остались без медалей в смешанной эстафете на ЧЕ
Королева, Долина, Зара и другие звезды на концерте в Москве
Анастасия Волочкова показала, как выглядит без макияжа
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
23:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство ограничило госзакупки иностранной спецтехники

Премьер Дмитрий Медведев 19 февраля подписал постановление правительства № 159, ограничивающее госзакупки дорожно-строительной и специальной техники иностранного производства, сообщили «Ъ» в пресс-службе правительства. Речь идет о запрете государственных и муниципальных закупок брать такую технику в лизинг.

Источник: Reuters

Кроме отечественных концернов доступ к госзакупкам по лизингу сохраняется для иностранных участников, подписавших специнвестконтракт.

Как сообщал «Ъ» 3 октября, это должно защитить внутренний рынок и поддержать российских машиностроителей, мощности которых сейчас загружены не более чем на 60%, а также способствовать развитию экономики.

Заместитель главы ассоциации «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей) Вячеслав Пронин говорит, что изменения в целом правильные, но считает, что есть необходимость ограничить также закупки на предоставление услуг сторонними подрядчиками, использующими иностранную технику.

Кроме того, ограничивается только финансовый лизинг, что не закрывает возможности передачи иностранной техники в операционную аренду.

Мантуров: машиностроительная отрасль достигла пика производства
Во время загрузки произошла ошибка.
25 декабря 2018© Ньюстюб
 Forbes назвал вторую в России женщину-миллиардера
Российские офицеры расплатились за ангольских курсантов
Лавров заявил о подготовке Киевом «прорыва в Керченском проливе»
Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов «Ночной охотник»
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
В Центральной России подешевела красная рыба
Российский клуб борется за выход в 1/8 финала ЛЕ (трансляция)
Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства Самары
Обнаружена самая большая пчела в мире, которую считали вымершей
Спорт
Медведева лидирует после короткой программы в финале КР Финал Кубка России станет последним стартом перед определением состава сборной на предстоящий в японской Сайтаме ЧМ
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото) Пользователи сети решили, что Агата Муцениеце станет мамой в третий раз
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь