Правительство ограничило госзакупки иностранной спецтехники
Премьер Дмитрий Медведев 19 февраля подписал постановление правительства № 159, ограничивающее госзакупки
Премьер Дмитрий Медведев 19 февраля подписал постановление правительства № 159, ограничивающее госзакупки
Кроме отечественных концернов доступ к госзакупкам по лизингу сохраняется для иностранных участников, подписавших специнвестконтракт.
Как сообщал «Ъ» 3 октября, это должно защитить внутренний рынок и поддержать российских машиностроителей, мощности которых сейчас загружены не более чем на 60%, а также способствовать развитию экономики.
Заместитель главы ассоциации «Росспецмаш» (лобби отечественных машиностроителей) Вячеслав Пронин говорит, что изменения в целом правильные, но считает, что есть необходимость ограничить также закупки на предоставление услуг сторонними подрядчиками, использующими иностранную технику.
Кроме того, ограничивается только финансовый лизинг, что не закрывает возможности передачи иностранной техники в операционную аренду.