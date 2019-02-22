Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-6 вопросов о кормах для питомцев
Спецслужбы изучат контакты Москвы и немецких ультраправых
12 самых опасных сексуальных поз
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Подозрительное мясо попало в обед школьников в Кургане Следственный комитет по Курганской области и Роспотребнадзор проверит школу
Контрацептивы не помешали британке родить пятерых детей
Сломавшая позвоночник спортсменка станет мамой во второй раз
Диетолог рекомендовала россиянам съедать на Масленицу не больше трех блинов в день
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Шапи снова сделал это: джокер «Краснодара» тащит и в Лиге Европы
Медведева лидирует после короткой программы в финале КР
В Чечне рассказали о состоянии Кадырова
Кадыров заявил о временной нетрудоспособности
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
8Закрытая граница
01:24 (мск), источник: Известия

Президент Южной Осетии назвал условие для переговоров с Грузией

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в беседе с «Известиями» заявил о возможности переговоров с Тбилиси лишь при условии подписания Грузией меморандума о неприменении силы.

31
фотография
31
фотография
31
фотография

«Южноосетинский народ должен быть уверен, что у грузинской стороны есть ответственность перед мировой общественностью в виде этого меморандума и что они не будут применять военную силу против народа. Пока это не будет выполнено, нам не о чем говорить, даже если мы встретимся», — пояснил лидер республики.

По словам Бибилова, Южная Осетия готова обсуждать спорные вопросы с Тбилиси как напрямую, так и через посредников. В качестве последних в республике желают видеть в первую очередь представителей России.

«У нас есть стратегический партнер, с которым мы строим отношения, свой путь развития, связанный с признанием Южной Осетии и максимальной интеграцией с Россией», — отметил президент.

Политик добавил, что отказ грузинской стороны от подписания документа даже спустя десять лет после военных действий свидетельствует о том, что руководство страны зависимо от иностранных лиц.

В 2008 году грузинские военные атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили нападавших. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы готовы к прямым переговорам с Грузией»

Южная Осетия помнит о братской помощи России
Во время загрузки произошла ошибка.
21 февраля© Ньюстюб
 «Их задача — давить, наша — держать»: как раскручивается маховик войны в Донбассе
Поэтапное расселение: столичных арестантов ждет новоселье
Лавров заявил о подготовке Киевом «прорыва в Керченском проливе»
Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов «Ночной охотник»
Облик российских городов начнут формировать по новым правилам
В Роструде напомнили, почему выходного 22 февраля не будет
Обнаружена самая большая пчела в мире, которую считали вымершей
Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства Самары
Названа самая популярная у россиян услуга
Спорт
Азмун разорвал «Фенербахче»: «Зенит» идет дальше в Лиге Европы В Питере появился новый любимчик
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото) Пользователи сети решили, что Агата Муцениеце станет мамой в третий раз
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь