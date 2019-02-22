Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аргументы и факты. Кастрация кота
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Антропоморфная матка шокировала зрителей программы Малышевой
Мальчик, ночевавший в лесу, обвинил мать в попытке убийства
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Контрацептивы не помешали британке родить пятерых детей
Сломавшая позвоночник спортсменка станет мамой во второй раз
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
Шапи снова сделал это: джокер «Краснодара» тащит и в Лиге Европы
Медведева лидирует после короткой программы в финале КР
Королева, Долина, Зара и другие звезды на концерте в Москве
Анастасия Волочкова показала, как выглядит без макияжа
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
04:17 (мск), источник: Lenta.Ru

У Трампа нашли «пробел в знаниях»

Президент США Дональд Трамп призвал американские компании быстрее проводить внедрение технологий 5G и 6G. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте

Источник: AP 2019

«Я хочу чтобы США выиграли это соревнование, при этом не отказываясь от более продвинутых технологий. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда это касается увлекательного мира технологий!» — написал Трамп. По словам главы государства, эти технологии намного мощнее, быстрее и продуманнее существующих стандартов связи.

Пользователи социальной сети обвинили президента в непонимании работы технологий. «Внедрение 6G невозможно раньше нескольких десятилетий. Этот твит показывает пробел в знаниях о мобильной связи», — заявил юзер @krassenstein. «Еще мы хотим машины времени и роботов, которые будут везде нас возить и заниматься работой по дому! Компании, которые не предоставят это, останутся позади!» — поиронизировал пользователь Pat @wokepat.

Как отмечает The Independent, призыв Трампа может быть связан с заявлением министра транспорта Финляндии Анне Бернер, которая анонсировала, что Хельсинки планируют стать первооткрывателем как в использовании, так и в разработке сети 5G. Кроме того, американский лидер опасается того, что Китай освоит технологию раньше США, пишет The Verge.

21 февраля президент России Владимир Путин поручил начать эксплуатацию систем связи пятого поколения в течение ближайших нескольких лет, сообщал ТАСС.

Трамп: «В США въезд запрещен»
Во время загрузки произошла ошибка.
01:28 (мск)© Ньюстюб
 Путин рассказал, как будет жить страна
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
В России появится Центр мониторинга и управления Рунетом
Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов «Ночной охотник»
Лавров заявил о подготовке Киевом «прорыва в Керченском проливе»
В Роструде напомнили, почему выходного 22 февраля не будет
Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства Самары
Обнаружена самая большая пчела в мире, которую считали вымершей
Спорт
Азмун разорвал «Фенербахче»: «Зенит» идет дальше в Лиге Европы В Питере появился новый любимчик
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард
Что происходит на месте, где раньше была Ховринская больница
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото) Пользователи сети решили, что Агата Муцениеце станет мамой в третий раз
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь