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02:13 (мск), источник: Известия

Облик российских мегаполисов начнут формировать по новым правилам

В России отменят генпланы крупных городов. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 марта предложения, предусматривающие переход градостроительной политики на работу по новому документу. Именно он будет определять направления развития мегаполисов.

Источник: РИА "Новости"

Некоторые эксперты выразили опасения, что подобные перемены могут привести к бесконтрольной застройке и исчезновению зеленых зон. Кроме того, непонятно, какое ведомство будет руководить планированием и что от этого выиграют граждане.

Вице-президент Союза архитекторов России, профессор Дмитрий Наринский уверен, что генплан как закон стал одним из тормозов городского развития.

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«Генеральный план в нынешнем виде не соответствует замыслам, которые были заложены в него изначально. В некоторые генпланы изменения вносятся по два раза в год. Бесконечно совершенствовать то, что сейчас не работает, нам кажется ошибочным. Лучше это радикально изменить», — отметил он.

Предполагается, что генпланы могут заменить стратегией пространственного развития и комплексным планом инфраструктурного развития.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встали в стройку: города оставят без генплана

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