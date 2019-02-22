Облик российских мегаполисов начнут формировать по новым правилам

Некоторые эксперты выразили опасения, что подобные перемены могут привести к бесконтрольной застройке и исчезновению зеленых зон. Кроме того, непонятно, какое ведомство будет руководить планированием и что от этого выиграют граждане.

«Генеральный план в нынешнем виде не соответствует замыслам, которые были заложены в него изначально. В некоторые генпланы изменения вносятся по два раза в год. Бесконечно совершенствовать то, что сейчас не работает, нам кажется ошибочным. Лучше это радикально изменить», — отметил он.