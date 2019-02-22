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03:08 (мск), источник: Известия

Государство усилит безопасность Рунета

К 1 июля в России появится Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору. Соответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказали «Известиям» в аппарате кабинета министров.

Источник: Известия

Структура займется анализом трафика национальных операторов связи и государственных систем передачи данных для обеспечения безопасности российского интернета. Новые обязанности будут выполняться сотрудниками Минкомсвязи и Роскомнадзора и не потребуют дополнительных источников финансирования.

О создании центра упоминалось в законопроекте о «суверенном интернете», напомнили опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, мера позволит бороться с «серыми» схемами прохождения трафика через государственную границу. По приблизительным подсчетам, из-за этого российские операторы ежегодно несут потери на сумму свыше 375 млн рублей.

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По словам представителя одного из профильных ведомств, государство должно быть готово к любым непредвиденным ситуациям. А для этого ему необходима система, позволяющая оценивать состояние сетей связи в режиме реального времени и прогнозировать возможные риски.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Написано связью: правительство начнет контролировать интернет

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