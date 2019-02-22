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04:04 (мск), источник: РИА Новости

США оставят в Сирии «миротворческую группу»

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США оставят в Сирии около 200 военных на некоторое время, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: U.S. Army

«Небольшая миротворческая группа около 200 человек останется в Сирии на некоторое время», — приводит ее слова телеканал CBS.

Ранее советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа заявил РИА Новости со ссылкой на представителей американского командования, что вывод войск США из Сирии должен быть завершен после окончания их операции в районе Восточного Евфрата, но не позже 1 апреля.

Представитель Пентагона Шон Робертсон не подтвердил, но и не опроверг РИА Новости информацию о таких сроках. В Сирии находится около 2000 американских военных.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

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