ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по керченскому инциденту

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«ЕСПЧ уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в «Интерфакс».

В нем отмечается, что запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве, «о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи».

«При этом со ссылкой на заключения министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций», — говорится в пресс-релизе.

По данным Минюста, доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований.

«По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ», — говорится в сообщении.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

Читайте также FT сообщила о скором введении санкций против РФ за инцидент в Керченском проливе

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое — сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября военных перевезли из Крыма в Москву: 21 человека — в СИЗО «Лефортово», троих раненых — в больничный комплекс «Матросской тишины» (сейчас также переведены в «Лефортово»).

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.