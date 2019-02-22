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10:45 (мск), источник: Ведомости

Счетная палата указала на недостатки технической базы Росреестра

Росреестр не уложился в сроки запуска информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), говорится в сообщении Счетной палаты. Среди причин аудиторы называют недостатки технической базы ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Работы по созданию ФГИС ЕГРН Росреестр ведет с 2014 г. Программа обошлась бюджету уже в 1,9 млрд руб. Росреестр начал внедрять ее в ноябре 2017 г. Проект предусматривал плавное переключение на систему к 29 августа 2018 г., однако полный переход до сих пор не завершен. Сейчас в 34 регионах, включая Москву и Подмосковье, госуслуги ведутся на основе старых систем.

Счетная палата отмечает несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. На протяжении 2018 г. внедрение системы переносилось трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома». Тогда ФГИС ЕГРН работала в 51 регионе. На момент проверки Росреестр так и не определил окончательные сроки внедрения системы.

Зампред Счетной палаты Вера Чистова также обратила внимание на рост трат на внедрение программы:

Те риски, которые мы обозначили в своем отчете, о том, что скорее всего будут дополнительные затраты — они подтвердились. Только оказались намного выше, чем мы предполагали. Там очень большие деньги на дальнюю перспективу.
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Счетная палата отмечает «недостатки технической базы» Росреестра: у ведомства нет резервного ЦОД, а вся работа ведется по одному арендованному у «Ростелекома» комплексу. Этого недостаточно для безопасности и надежности системы, что и показала авария в дата-центре, заключают аудиторы. По их данным, поломка произошла из-за несоответствия вычислительных мощностей госкорпорации. «Ростелеком» признал свою вину, компанию оштрафовали на 34 млн руб.

В августе из-за аварии ФГИС ЕГРН была недоступна трое суток, что привело к образованию очереди за услугами Росреестра в 11 млн обращений. Резервный ЦОД позволил бы избежать таких последствий, и он был предусмотрен еще в эскизном проекте системы, подчеркивает контрольное ведомство. Росреестр заверил, что в будущем таких проблем не будет. Ведомство предусмотрело запуск уже трех ЦОД. Полный переход на ФГИС ЕГРН планируется к декабрю 2019 г.

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