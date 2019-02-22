Бывшего начальника полковника Захарченко повысили до генерал-лейтенанта
Главный борец с коррупцией в МВД, бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил звание
Главный борец с коррупцией в МВД, бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил звание
Напомним,
После скандала с полковником Захарченко Андрею Курносенко и нескольким его коллегам объявлено о неполном служебном положении. Из органов внутренних дел были уволены сам Захарченко и его непосредственный руководитель, начальник управления «Т» ГУЭБиПК Александр Тищенко.
По делу своего подчиненного господин Курносенко проходил как свидетель. На допросе он говорил, что Дмитрий Захарченко «очень эрудирован», зарекомендовал себя как «грамотный и компетентный сотрудник».