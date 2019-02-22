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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшего начальника полковника Захарченко повысили до генерал-лейтенанта

Главный борец с коррупцией в МВД, бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, экс-полковник управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году. Его обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании осуществления правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников были обнаружены 374 млн руб., $140 млн и €2 млн.

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После скандала с полковником Захарченко Андрею Курносенко и нескольким его коллегам объявлено о неполном служебном положении. Из органов внутренних дел были уволены сам Захарченко и его непосредственный руководитель, начальник управления «Т» ГУЭБиПК Александр Тищенко.

По делу своего подчиненного господин Курносенко проходил как свидетель. На допросе он говорил, что Дмитрий Захарченко «очень эрудирован», зарекомендовал себя как «грамотный и компетентный сотрудник».

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