Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 пород кошек, о которых вы никогда не слышали
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото)
Мальчик, ночевавший в лесу, обвинил мать в попытке убийства
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
В России введут новый ГОСТ Новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии готовит Росавтодор
Беременная Саша Савельева переживает эмоциональные бури
Бабушка — это троянский конь: 10 правил воспитания молодого отца
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков до 2020 года
Российский игрок «Тампы» признан третьей звездой дня в НХЛ
Шейк, Гербер, Хадид вышли на подиум на показе Max Mara
Королева, Долина, Зара и другие звезды на концерте в Москве
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Знаменитое трамвайное депо в Москве: фото
Фоторепортажи
22Война без победы
16Что увидел мир во время суперлуния
12:49 (мск), источник: РИА Новости

Песков назвал дело Арашукова частью планомерной борьбы с коррупцией

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Дело сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова — это не разовые действия и кампанейщина, а ежедневная планомерная работа по борьбе с коррупцией, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Мы же не можем говорить о каких-то элементах или аспектах следственных действий. Этим занимаются следственные органы. Это не разовые действия, это планомерная работа. Это никакая не кампанейщина, это именно планомерная ежедневная работа в сфере антикоррупции, борьбы с коррупцией, с правонарушениями. Поэтому получать квалифицированную информацию можно и нужно только в правоохранительных органах», — сказал Песков.

Утром 30 января 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек в розыске.

Дело Арашуковых. Хозяева жизни: как клан «проталкивал» свои интересы
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело клана Арашуковых
 В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову
Дать Маха. Послание Путина довело кое-кого до 'поросячьего визга'
ЕСПЧ отверг жалобу Украины по керченскому инциденту
Египетский курорт Шарм-эш-Шейх планируют обнести стеной
Бывшего начальника Захарченко повысили до генерал-лейтенанта
Мутко на посту главы РФС сменил экс-президент «Зенита»
Приговоренного к смерти трижды не сумели казнить
Эмили Ратаковски назвала Украину Россией
Названы самые дешевые страны для путешествий
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников по 1/8 финала ЛЕ Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне. Начиная со стадии 1/8 финала в ходе жеребьевки не будет сеянных команд. Команды из одной страны могут сыграть друг с другом
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
ВАЗ-2108, посвящённый юбилею Аэрофлота, продают за 2 500 000 руб Гусеничную «восьмёрку» построили специально для торжественных мероприятий, посвящённых 90-летию российской авиакомпании
Кино
Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко Поклонники уверены, что звездные родители лишают ребенка детства
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь