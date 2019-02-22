Песков назвал дело Арашукова частью планомерной борьбы с коррупцией

Источник: РИА Новости

«Мы же не можем говорить о каких-то элементах или аспектах следственных действий. Этим занимаются следственные органы. Это не разовые действия, это планомерная работа. Это никакая не кампанейщина, это именно планомерная ежедневная работа в сфере антикоррупции, борьбы с коррупцией, с правонарушениями. Поэтому получать квалифицированную информацию можно и нужно только в правоохранительных органах», — сказал Песков.

Утром 30 января 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».