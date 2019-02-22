Песков назвал дело Арашукова частью планомерной борьбы с коррупцией
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Дело сенатора от
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Дело сенатора от
«Мы же не можем говорить о
Утром 30 января 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».
К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек в розыске.