Лукашенко: Москва и Минск подумают об ответе при появлении ракет США в Европе и на Украине

Источник: РИА "Новости"

«Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор [ДРСМД] и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. Президент Белоруссии планирует разрабатывать ответные меры «вместе с Россией». Он добавил, что «от этого никуда не денешься, если это произойдет». Также Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Минск «категорически» против разрыва ДРСМД.

Президент отметил, что эту тему в числе других он обсуждал на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его позиция, по словам Лукашенко, практически ничем не отличается от той, которую излагают в СМИ. Он отметил, что верит российской стороне, что она не нарушала соответствующий договор. При этом белорусский президент указал, что такой информации у него нет, так как ее знает ограниченный круг людей.

Касаясь потенциальной угрозы для безопасности Белоруссии в этих условиях, президент сказал, что «это катастрофа», особенно для его страны. Лукашенко заметил, что есть мнение, что выход США из ДРСМД направлен также против Китая, который таким оружием обладает, но в договоре не участвовал. «Конечно, этими ракетами через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь, — сказал Лукашенко. Американцы, по его мнению, прежде всего переживают за своих союзников в районе Тихого океана (Корея, Япония), за свои базы, которые там созданы.

По словам Лукашенко, Белоруссия придерживается миролюбивой политики и ей не нужны «разборки крупных государств», от которых белорусы всегда страдали.

Он назвал заявление НАТО о том, что они не собираются размещать в Европе ракеты, блефом.