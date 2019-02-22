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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В России признали бесполезность «Цирконов» против США

Использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений» на территории США является «полнейшей глупостью», заявил «Взгляду» доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

Источник: РИА "Новости"

«Эти корабли даже не смогут подойти к берегам США на расстояние 500−1000 километров. Там развернута мощная система контроля надводной и подводной обстановки», — сказал эксперт.

По его мнению, «Циркон» предназначен прежде всего для поражения корабельных группировок. «По наземным целям тоже можно стрелять, но при всех ее скоростных преимуществах она несет обычную боевую часть. И для уничтожения командных центров, особенно тех, которые находятся под землей, с мощной защитой, нужен большой расход оружия», — полагает специалист.

Сивков считает, что двум-трем российским кораблям, которые из акватории Тихого или Атлантического океана могли бы нанести удар по территории США, потребуется прикрытие из как минимум 15 других кораблей.

Использование для поставленной задачи такого количества техники доктор военных наук считает неэффективным. Вместо этого капитан I ранга предлагает задействовать баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) или крылатые «Калибры».

Эксперт добавил, что России «достаточно хорошо» известны координаты командных центров США, а «проблема будет в обеспечении выдачи целеуказания по мобильным корабельным группировкам противника».

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана способны ударить «по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки», ракетами «Циркон».

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, «способной поражать как морские, так и наземные цели».

Эксперты комментируют возможности гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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00:42 (мск)© Ньюстюб
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