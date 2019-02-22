Британский депутат обвинил Лейбористскую партию в антисемитизме
ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости, Мария Табак. Очередной британский парламентарий заявил в пятницу о том, что покидает Лейбористскую партию в связи с ее антисемитским настроем.
ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости, Мария Табак. Очередной британский парламентарий заявил в пятницу о том, что покидает Лейбористскую партию в связи с ее антисемитским настроем.
Иан Остин, один из наиболее известных
«Лейбористская партия была моей жизнью, так что это было самым трудным решением, которое я
Между тем, Остин решил не примыкать к парламентской группе независимых депутатов, сформированной восемью парламентариями, ранее покинувшими Лейбористскую партию, и тремя, покинувшими Консервативную партию.
Коллеги Остина, вышедшие из Лейбористской партии, среди причин своего решения назвали проблему с «институциональным антисемитизмом» в партии, невнятную позицию лидера лейбористов Джереми Корбина по Brexit, тот факт, что, по их мнению, Корбин ставит партийные интересы выше интересов страны. Корбин выразил разочарование в связи с решением теперь уже бывших коллег по партии.
Лейбористскую партию Великобритании нередко называют «партией антисемитов»
Подобные случаи случались в Лейбористской партии и до этого.