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13:34 (мск), источник: РИА Новости

Британский депутат обвинил Лейбористскую партию в антисемитизме

ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости, Мария Табак. Очередной британский парламентарий заявил в пятницу о том, что покидает Лейбористскую партию в связи с ее антисемитским настроем.

Источник: Reuters

Иан Остин, один из наиболее известных парламентариев-лейбористов, заявил, что с трудом принял это решение.

«Лейбористская партия была моей жизнью, так что это было самым трудным решением, которое я когда-либо принимал. Но я должен быть честен, правда заключается в том, что я стал стыдиться Лейбористской партии под управлением Джереми Корбина», — заявил парламентарий.

Основной причиной своего решения он назвал антисемитизм в партии.

Между тем, Остин решил не примыкать к парламентской группе независимых депутатов, сформированной восемью парламентариями, ранее покинувшими Лейбористскую партию, и тремя, покинувшими Консервативную партию.

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Коллеги Остина, вышедшие из Лейбористской партии, среди причин своего решения назвали проблему с «институциональным антисемитизмом» в партии, невнятную позицию лидера лейбористов Джереми Корбина по Brexit, тот факт, что, по их мнению, Корбин ставит партийные интересы выше интересов страны. Корбин выразил разочарование в связи с решением теперь уже бывших коллег по партии.

Лейбористскую партию Великобритании нередко называют «партией антисемитов» из-за высказываний, которые периодически позволяют себе члены партии. В апреле 2017 года партии пришлось приостановить членство сразу двух парламентариев — Наз Шах и Кена Ливингстона, бывшего мэра Лондона — за антисемитские высказывания.

Подобные случаи случались в Лейбористской партии и до этого. Премьер-министр страны Тереза Мэй также неоднократно обвиняла политических оппонентов в проведении антисемитской политики. Корбин утверждает, что места антисемитизму в его партии нет.

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