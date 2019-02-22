Британский депутат обвинил Лейбористскую партию в антисемитизме

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Иан Остин, один из наиболее известных парламентариев-лейбористов, заявил, что с трудом принял это решение.

«Лейбористская партия была моей жизнью, так что это было самым трудным решением, которое я когда-либо принимал. Но я должен быть честен, правда заключается в том, что я стал стыдиться Лейбористской партии под управлением Джереми Корбина», — заявил парламентарий.

Основной причиной своего решения он назвал антисемитизм в партии.

Между тем, Остин решил не примыкать к парламентской группе независимых депутатов, сформированной восемью парламентариями, ранее покинувшими Лейбористскую партию, и тремя, покинувшими Консервативную партию.

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Коллеги Остина, вышедшие из Лейбористской партии, среди причин своего решения назвали проблему с «институциональным антисемитизмом» в партии, невнятную позицию лидера лейбористов Джереми Корбина по Brexit, тот факт, что, по их мнению, Корбин ставит партийные интересы выше интересов страны. Корбин выразил разочарование в связи с решением теперь уже бывших коллег по партии.

Лейбористскую партию Великобритании нередко называют «партией антисемитов» из-за высказываний, которые периодически позволяют себе члены партии. В апреле 2017 года партии пришлось приостановить членство сразу двух парламентариев — Наз Шах и Кена Ливингстона, бывшего мэра Лондона — за антисемитские высказывания.