Бастрыкин будет лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел

Источник: РИА "Новости"

«Председателем СК принято решение на постоянной основе лично проводить приемы представителей бизнеса, в ходе которых предпринимателям будет предоставлена возможность обратиться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием следователями СК уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в «Интерфакс».

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Кроме этого, отмечается в пресс-релизе, по поручению Бастрыкина «в ведомстве в ближайшее время будет организована работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес».

«Бизнес не должен постоянно ходить под статьей»

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

По его словам, «чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства».

Глава государства отметил, что неоднократно ставил вопрос об этом, приводя различные цифры. «Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась», — сказал он.

Согласно статистике почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда, а это значит, что возбуждали кое-как, по непонятным соображениям. Владимир Путин президент РФ

А на практике, по его словам, «в результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу».

«Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики», — добавил президент.

В связи с этим он предложил пересмотреть критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут подпасть под такой квалифицирующий признак, как «группа лиц по предварительному сговору».

«Ну, это вообще ерунда какая. Такое, к сожалению, бывает, и это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее», — отметил Путин.

Аресты по делу Baring Vostok

Вопрос о ситуации с уголовным преследованием бизнесменов возник в связи с арестом главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».