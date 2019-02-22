В поставке американского оружия в Венесуэлу нашли украинский след

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«В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие “Антонов”», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее данным, груз будет доставлен в Венесуэлу в начале марта «несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании».

В ведомстве добавили, что Соединенные Штаты уже перебрасывают в Венесуэлу спецназ и военную технику. Отмечалось, что «провокации США в стране, в случае реализации, резко повысят уровень напряженности в мире».

3 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп задумался об отправке военного контингента в Венесуэлу. До этого журналисты заметили в блокноте советника лидера по национальной безопасности Джона Болтона запись «5000 солдат в Колумбию». Днем ранее он заявил, что США готовы к военному вторжению в Венесуэлу для поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны.

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23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции и спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал действующего лидера Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. Недавно переизбранный на пост Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.

Основной сферой деятельности госпредприятия «Антонов», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», является разработка, производство и ремонт самолетов серии «Ан». Оно было основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, и с 1952 года находится в Киеве. После распада СССР концерн сосредоточился на нескольких проектах: пассажирские и грузопассажирские самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также военно-транспортный самолет Ан-70.