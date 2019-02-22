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17:23 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на два процента

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Министерстве труда и социальной защиты предложили проиндексировать социальные пенсии на два процента.

Источник: РИА Новости

Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов пенсионеров, а средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей, пояснили в ведомстве.

Соответствующий документ — «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий» — представлен на общественное обсуждение.

Социальные пенсии индексируются ежегодно первого апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров.

В 2017 году он составил 8315 рублей, в 2018-ом — 8483 рубля. Таким образом, темп роста позволяет индексировать социальные выплаты на два процента, отметили в министерстве.

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