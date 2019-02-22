Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на два процента
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Министерстве труда и социальной защиты предложили проиндексировать социальные пенсии на два процента.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Министерстве труда и социальной защиты предложили проиндексировать социальные пенсии на два процента.
Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов пенсионеров, а средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей, пояснили в ведомстве.
Соответствующий документ — «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий» — представлен на общественное обсуждение.
Социальные пенсии индексируются ежегодно первого апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров.
В 2017 году он составил 8315 рублей, в 2018-ом — 8483 рубля. Таким образом, темп роста позволяет индексировать социальные выплаты на два процента, отметили в министерстве.