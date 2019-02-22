Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на два процента

Источник: РИА Новости

Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов пенсионеров, а средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей, пояснили в ведомстве.

Соответствующий документ — «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий» — представлен на общественное обсуждение.

Социальные пенсии индексируются ежегодно первого апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров.